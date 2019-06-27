Россия взяла каждую четвертую золотую медаль II Европейских игр

Источник материала: Аргументы и факты

На утро 28 июня в медальном зачете II Европейских игр лидирует сборная России, у которой 72 медали, в том числе:

золотых – 32;

серебряных – 16;

бронзовых – 24.

У ближайшего преследователя – хозяйки турнира команды Беларуси – 55 наград (19, 13, 23).

Своих обладателей нашли уже 124 золотые медали первенства. Четверть этого количества досталась России.

Гинастика и стрельба

Пятерку самых медалеёмких видов спорта для российской сборной составили:

самбо – 7 золотых медалей (18 – всего);

пулевая стрельба – 6 (11);

борьба – 4 (8);

художественная гимнастика – 4 (7);

дзюдо – 3 (8).

На титул «самый титулованный спортсмен» от России сейчас претендуют Дина Аверина (художественная гимнастика) и Артем Черноусов (пулевая стрельба). У обоих спортсменов по три золотые награды II Европейских игр. При этом у Авериной есть ещё одно «серебро» и одна «бронза», итого – пять наград.

Дине Авериной не было равных в индивидуальном многоборье, упражнениях с обручем и лентой. А вот в упражнениях с мячом она уступила грациям из Израиля и Болгарии, в упражнениях с булавами – только грации из Израиля.

В свою очередь Артём Черноусов стал лучшим в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м (смешанная команда и мужское первенство), а также в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м (смешанная команда).

Церемония закрытия

28 июня спортсмены разыграют 12 комплектов наград в пяти видах спорта: лёгкой атлетике, трековых гонках, женской борьбе, стендовой и пулевой стрельбе.

До закрытия турнира остаётся совсем немного времени. II Европейские игры в Беларуси завершатся 30 июня в 20.00 на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Организаторы обещают впечатляющую церемонию. К слову, участие в ней примет Николай Басков.

В режиссерскую группу церемонии вошли постановщики, хорошо известные в Беларуси и России по многочисленным культурным, спортивным мероприятиям и телевизионным конкурсам.