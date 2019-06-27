Россия взяла каждую четвертую золотую медаль II Европейских игр

На утро 28 июня в медальном зачете II Европейских игр лидирует сборная России, у которой 72 медали, в том числе:
- золотых – 32;
- серебряных – 16;
- бронзовых – 24.
У ближайшего преследователя – хозяйки турнира команды Беларуси – 55 наград (19, 13, 23).
Своих обладателей нашли уже 124 золотые медали первенства. Четверть этого количества досталась России.
Гинастика и стрельба
Пятерку самых медалеёмких видов спорта для российской сборной составили:
- самбо – 7 золотых медалей (18 – всего);
- пулевая стрельба – 6 (11);
- борьба – 4 (8);
- художественная гимнастика – 4 (7);
- дзюдо – 3 (8).
На титул «самый титулованный спортсмен» от России сейчас претендуют Дина Аверина (художественная гимнастика) и Артем Черноусов (пулевая стрельба). У обоих спортсменов по три золотые награды II Европейских игр. При этом у Авериной есть ещё одно «серебро» и одна «бронза», итого – пять наград.
Дине Авериной не было равных в индивидуальном многоборье, упражнениях с обручем и лентой. А вот в упражнениях с мячом она уступила грациям из Израиля и Болгарии, в упражнениях с булавами – только грации из Израиля.
В свою очередь Артём Черноусов стал лучшим в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м (смешанная команда и мужское первенство), а также в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м (смешанная команда).
Церемония закрытия
28 июня спортсмены разыграют 12 комплектов наград в пяти видах спорта: лёгкой атлетике, трековых гонках, женской борьбе, стендовой и пулевой стрельбе.
До закрытия турнира остаётся совсем немного времени. II Европейские игры в Беларуси завершатся 30 июня в 20.00 на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Организаторы обещают впечатляющую церемонию. К слову,
В режиссерскую группу церемонии вошли постановщики, хорошо известные в Беларуси и России по многочисленным культурным, спортивным мероприятиям и телевизионным конкурсам.
Автором сценария и художественным руководителем от белорусской стороны выступит Александр Вавилов, российскую сторону представит Алексей Сеченов. Сеченов — обладатель премии «ТЭФИ», режиссер-постановщик Церемоний открытия и закрытия Всемирной летней Универсиады в Казани, Церемонии открытия Зимних Азиатских игр в Астане, премий МУЗ-ТВ, музыкального конкурса «Новая волна» и концертов звезд российской и мировой эстрады. Николай Басков сотрудничал с Алексеем Сеченовым при постановке своего концертного шоу «ИГРА».