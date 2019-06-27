ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия взяла каждую четвертую золотую медаль II Европейских игр

28.06.2019 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Россия взяла каждую четвертую золотую медаль II Европейских игр
БЕЛТА

На утро 28 июня в медальном зачете II Европейских игр лидирует сборная России, у которой 72 медали, в том числе: 

  • золотых –  32;
  • серебряных – 16;
  • бронзовых – 24.

У ближайшего преследователя – хозяйки турнира команды Беларуси  – 55 наград (19, 13, 23).

Своих обладателей нашли уже 124 золотые медали первенства. Четверть этого количества досталась России. 

Гинастика и стрельба

Пятерку самых медалеёмких видов спорта для российской сборной составили:

  • самбо – 7 золотых медалей (18 – всего);
  • пулевая стрельба – 6 (11);
  • борьба – 4 (8);
  • художественная гимнастика – 4 (7);
  • дзюдо – 3 (8).

На титул «самый титулованный спортсмен» от России сейчас претендуют Дина Аверина (художественная гимнастика) и Артем Черноусов (пулевая стрельба). У обоих спортсменов по три золотые награды II Европейских игр. При этом у Авериной есть ещё одно «серебро» и одна «бронза», итого – пять наград. 

Дине Авериной не было равных в индивидуальном многоборье, упражнениях с обручем и лентой. А вот в упражнениях с мячом она уступила грациям из Израиля и Болгарии, в упражнениях с булавами – только грации из Израиля. 

Россия взяла каждую четвертую золотую медаль II Европейских игр
Фото: БЕЛТА

В свою очередь Артём Черноусов стал лучшим в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м (смешанная команда и мужское первенство), а также в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м (смешанная команда). 

Церемония закрытия

28 июня спортсмены разыграют 12 комплектов наград в пяти видах спорта: лёгкой атлетике, трековых гонках, женской борьбе, стендовой и пулевой стрельбе.

До закрытия турнира остаётся совсем немного времени. II Европейские игры в Беларуси завершатся 30 июня в 20.00 на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Организаторы обещают впечатляющую церемонию. К слову, участие в ней примет Николай Басков.

В режиссерскую группу церемонии вошли постановщики, хорошо известные в Беларуси и России по многочисленным культурным, спортивным мероприятиям и телевизионным конкурсам.

Автором сценария и художественным руководителем от белорусской стороны выступит Александр Вавилов, российскую сторону представит Алексей Сеченов. Сеченов — обладатель премии «ТЭФИ», режиссер-постановщик Церемоний открытия и закрытия Всемирной летней Универсиады в Казани, Церемонии открытия Зимних Азиатских игр в Астане, премий МУЗ-ТВ, музыкального конкурса «Новая волна» и концертов звезд российской и мировой эстрады. Николай Басков сотрудничал с Алексеем Сеченовым при постановке своего концертного шоу «ИГРА». 

Россия взяла каждую четвертую золотую медаль II Европейских игр
В Минфине рассказали, сколько Беларусь потратила на Европейские игры
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главное европейское спортивное событие 2019 года близится к завершению.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика