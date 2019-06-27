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Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам

28.06.2019 09:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футболист «Зенита» Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам, сообщает sportrbc.ru. Пресненский суд Москвы приговорил нападающего к полутора годам колонии общего режима по обвинениям в нападениях и хулиганстве.


Reuters

— Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей, — говорится в письме Кокорина, которое цитирует «РИА Новости».

Футболист «Зенита» заявил, что продолжает тренировки в СИЗО. Ранее медицинский штаб «Зенита» передал форварду беговую дорожку, обладающую необходимыми для восстановления после травмы функциями.

— В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание, — говорит Кокорин.

В октябре 2018 года Александр Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и бывшим футболистом Александром Протасовицким были заключены под стражу в СИЗО «Бутырка». Их обвинили в участии в двух драках в центре Москвы, в ходе которых были избиты глава департамента Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и белорусский водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук.

В мае Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили по одному году и пяти месяцам колонии. 13 июня Мосгорсуд переквалифицировал приговор футболистам, но оставил сроки тюремного заключения неизменными. В ближайшее время их должны перевести в колонию.

Поскольку каждый день, проведенный футболистами в СИЗО, был засчитан за полтора дня в колонии, братья Кокорины пробудут в колонии около семи месяцев, Мамаев и Протасовицкий — чуть более шести.

Кокорин пропустил начало прошлого сезона, не успев восстановиться после травмы крестообразных связок колена. Нападающий вернулся на поле лишь в конце сентября 2018 года. В пяти встречах сезона во всех турнирах он забил два гола и сделал одну результативную передачу.

 
 
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Нападающий «Зенита», осужденный по делу о драках в Москве, поблагодарил фанатов за поддержку и заявил, что продолжает тренировки.
 
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