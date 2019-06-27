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Математическая задача для учеников шестого класса, которая заставит вас задуматься

28.06.2019 09:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оказывается, для учеников шестого класса есть целый раздел задач на логику. Предлагаем вам решить одну из них. Кажется несложной, верно? Проверьте, сможете ли решить ее за выходные, а в понедельник мы опубликуем верное решение и ответ.


Фото: Filip Mroz / Unsplash

В Таниной квартире есть восемь розеток, 21 тройник и неограниченное количество утюгов. Какое наибольшее число утюгов Таня может включить одновременно?

 
 
Ссылка на источник 45
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