Математическая задача для учеников шестого класса, которая заставит вас задуматься

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Оказывается, для учеников шестого класса есть целый раздел задач на логику. Предлагаем вам решить одну из них. Кажется несложной, верно? Проверьте, сможете ли решить ее за выходные, а в понедельник мы опубликуем верное решение и ответ.



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В Таниной квартире есть восемь розеток, 21 тройник и неограниченное количество утюгов. Какое наибольшее число утюгов Таня может включить одновременно?