|
Математическая задача для учеников шестого класса, которая заставит вас задуматься
Источник материала: Tut.by
Оказывается, для учеников шестого класса есть целый раздел задач на логику. Предлагаем вам решить одну из них. Кажется несложной, верно? Проверьте, сможете ли решить ее за выходные, а в понедельник мы опубликуем верное решение и ответ.
В Таниной квартире есть восемь розеток, 21 тройник и неограниченное количество утюгов. Какое наибольшее число утюгов Таня может включить одновременно?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предлагаем вам загадку для школьников на выходные.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)