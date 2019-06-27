ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ислочь» отобрала очки у БАТЭ. Отберет ли у брестского «Динамо»? Анонс 13-го тура ЧБ

28.06.2019 09:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

28 июня матчем в Минске начнется 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Болельщикам стоит обратить особое внимание на две игры, которые пройдут 29 и 30 июня. В Бресте местное «Динамо» примет «Ислочь», а в Борисове БАТЭ сыграет против «Витебска».

«Шахтер» ждет непростой выезд в Мозырь к местной «Славии», которая в прошлом туре смогла спастись в матче против «Гомеля».


В 12-м туре лидеры потеряли очки. Статус кво сохранился. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Лидер чемпионата брестское «Динамо» продолжает идти по турниру без поражений, но с потерей очков. В очередном домашнем матче команда Лички сыграет против кусачей «Ислочи». «Волки» смогли отгрызть у БАТЭ два балла в прошлом туре, брестчанам следует опасаться команды Виталия Жуковского. Даже если рулевого пока нет на капитанском мостике из-за болезни.

БАТЭ дома будет ждать «Витебск», который неделей ранее у себя на поле одержал волевую победу над «Дняпро-МЧЗ». В прошлом году «северяне» на «Борисов-Арене» дали бой чемпиону и были близки к победе.

Минское «Динамо» поедет в Могилев, а жодинское «Торпедо-БелАЗ» в столице сыграет против «студентов». Напомним, динамовцы и «автозаводцы» ведут борьбу за четвертое место.

Все матчи можно смотреть в прямом эфире VOKA.TV.

Откроют тур 28 июня игры с участием команд, которые находятся в зоне вылета:

«Торпедо» (Минск) — «Неман», 18.45;

«Торпедо-БелАЗ» — РЦОР-БГУ, 20.45.

29 июня смотрим за тремя матчами:

ФК «Минск» — ФК «Гомель», 17.00;

ФК «Городея» — ФК «Слуцк», 19.00;

«Динамо» (Брест) — «Ислочь», 20.45.

30 июня тур завершится играми в Мозыре, Могилеве и Борисове:

«Славия» — «Шахтер», 17.00;

«Дняпро-МЧЗ» — «Динамо» (Минск), 19.00;

БАТЭ — ФК «Витебск», 20.45.

Положение в чемпионате перед 13-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 12 9 3 0 26 6 30
2 БАТЭ 12 9 1 2 19 4 28
3 Шахтер 12 8 1 3 18 9 25
4 Торпедо-БелАЗ 12 7 2 3 17 8 23
5 Ислочь 12 7 1 4 15 9 22
6 Динамо (Минск) 12 7 1 4 17 12 22
7 Славия 12 5 3 4 16 14 18
8 ФК Витебск 12 4 4 4 13 14 16
9 ФК Городея 12 4 4 4 9 12 16
10 Неман 12 4 1 7 11 19 13
11 Дняпро-МЧЗ 12 2 4 6 11 18 10
12 ФК Слуцк 12 2 4 6 10 23 10
13 РЦОР-БГУ 12 2 4 6 13 28 10
14 ФК Минск 12 1 6 5 10 16 9
15 ФК Гомель 12 2 2 8 19 23 8
16 Торпедо (Минск) 12 1 3 8 3 12 6

Партнер проекта:

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Учитель Радунской детской школы искусств Павел Козловский стал участником торжественного приема в Гродненском облисполкоме, приуроченного к предстоящему Дню молодежи.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика