«Ислочь» отобрала очки у БАТЭ. Отберет ли у брестского «Динамо»? Анонс 13-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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28 июня матчем в Минске начнется 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу . Болельщикам стоит обратить особое внимание на две игры, которые пройдут 29 и 30 июня. В Бресте местное «Динамо» примет «Ислочь», а в Борисове БАТЭ сыграет против «Витебска».

«Шахтер» ждет непростой выезд в Мозырь к местной «Славии», которая в прошлом туре смогла спастись в матче против «Гомеля».



В 12-м туре лидеры потеряли очки. Статус кво сохранился. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Лидер чемпионата брестское «Динамо» продолжает идти по турниру без поражений, но с потерей очков. В очередном домашнем матче команда Лички сыграет против кусачей «Ислочи». «Волки» смогли отгрызть у БАТЭ два балла в прошлом туре, брестчанам следует опасаться команды Виталия Жуковского. Даже если рулевого пока нет на капитанском мостике из-за болезни.

БАТЭ дома будет ждать «Витебск», который неделей ранее у себя на поле одержал волевую победу над «Дняпро-МЧЗ». В прошлом году «северяне» на «Борисов-Арене» дали бой чемпиону и были близки к победе.

Минское «Динамо» поедет в Могилев, а жодинское «Торпедо-БелАЗ» в столице сыграет против «студентов». Напомним, динамовцы и «автозаводцы» ведут борьбу за четвертое место.

Все матчи можно смотреть в прямом эфире VOKA.TV .

Откроют тур 28 июня игры с участием команд, которые находятся в зоне вылета:

«Торпедо» (Минск) — «Неман», 18.45;



«Торпедо-БелАЗ» — РЦОР-БГУ, 20.45.



29 июня смотрим за тремя матчами:

ФК «Минск» — ФК «Гомель», 17.00;



ФК «Городея» — ФК «Слуцк», 19.00;



«Динамо» (Брест) — «Ислочь», 20.45.



30 июня тур завершится играми в Мозыре, Могилеве и Борисове:

«Славия» — «Шахтер», 17.00;



«Дняпро-МЧЗ» — «Динамо» (Минск), 19.00;



БАТЭ — ФК «Витебск», 20.45.



Положение в чемпионате перед 13-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 12 9 3 0 26 6 30 2 БАТЭ 12 9 1 2 19 4 28 3 Шахтер 12 8 1 3 18 9 25 4 Торпедо-БелАЗ 12 7 2 3 17 8 23 5 Ислочь 12 7 1 4 15 9 22 6 Динамо (Минск) 12 7 1 4 17 12 22 7 Славия 12 5 3 4 16 14 18 8 ФК Витебск 12 4 4 4 13 14 16 9 ФК Городея 12 4 4 4 9 12 16 10 Неман 12 4 1 7 11 19 13 11 Дняпро-МЧЗ 12 2 4 6 11 18 10 12 ФК Слуцк 12 2 4 6 10 23 10 13 РЦОР-БГУ 12 2 4 6 13 28 10 14 ФК Минск 12 1 6 5 10 16 9 15 ФК Гомель 12 2 2 8 19 23 8 16 Торпедо (Минск) 12 1 3 8 3 12 6

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