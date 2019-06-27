Учитель Радунской детской школы искусств Павел Козловский стал участником торжественного приема в Гродненском облисполкоме, приуроченного к предстоящему Дню молодежи.

Источник материала: Вороновская газета





Павел Чеславович успешно сочетает учебно-воспитательную, методическую концертную деятельность. По итогам конкурсов, фестивалей ежегодно его учащиеся показывают достойные результаты. В 2018 году Алексей Троцкий становился победителем в нескольких музыкальных конкурсах, обладателем диплома лауреата 2-й степени на самом престижном международном детском конкурсе «Музыка надежды». Порадовался педагог и за своего талантливого выпускника Александра Борташевича, который три года назад взял Гран-при этого конкурса, а недавно стал лауреатом премии имени А.И. Дубко. В 2017 году имя Павла Чеславовича было занесено на районную доску Почета.

Радунские школьники не первый год в числе лучших трубачей республики. Школа Павла Козловского — это музыкальный бренд учреждения. Пока результативно выступают старшие его ученики, младшие тянутся за ними. Выступлениям юных трубачей аккомпанирует опытный педагог учреждения, лауреат международных конкурсов Л.И. Кочурко. Музыкальное трио — учитель, концертмейстер, ученик — успешно покоряет сцены престижных конкурсов уже шесть лет.

— Мне нравится работать с этими ребятами, — с улыбкой замечает Лилия Ивановна. — Нам всегда удается найти единый образ. Совместное исполнение конкурсного произведения — это, прежде всего, творческий процесс, где в унисон важно не только играть, но думать и даже дышать. У Павла Чеславовича, как у любого профессионала, своя методика обучения. На мой взгляд, она заключается в его мастерстве, врожденном чувстве вкуса и безграничном терпении. Ему удается мягко, но настойчиво вести ребят к результату.





В детстве Павел Козловский хотел научиться играть на гитаре или саксофоне. В шестом классе в музыкальную школу его привел старший брат, который получил музыкальное образование и играл в духовом оркестре. Павла прослушал директор Радунской музыкальной школы Мечеслав Вячеславович Кузьмицкий и переубеждать ребенка не стал. Правда, с одним «но».

— Мне было предложено играть на трубе, пока в школу не привезут подходящий для меня маленький саксофон. Я прилежно занимался на этом инструменте четыре года. Поступил и отучился в Лидском музыкальном колледже, вернулся работать в Радунь, а тот саксофон так и не приехал до сих пор, — с теплотой вспоминает маленькую хитрость своего коллеги Павел Чеславович.

Эта уловка директора учреждения в свое время помогла ему определиться с профессией и вот уже в течение десяти лет передавать свое мастерство ученикам. С первых дней работы педагог впитывал опыт творческого коллектива Радунской ДШИ, доброжелательная атмосфера которого позволила быстро раскрыться молодому специалисту. Поддерживает Павел Чеславович дружеские и профессиональные связи со своим наставником, преподавателем Лидского музыкального колледжа Константином Николаевичем Степановым.





Игра на духовых инструментах не дает сиюминутного результата. Ребята учатся извлекать из трубы свободные, полетные, яркие звуки, приятные для слуха. «Духовикам» их нужно чувствовать дыханием, ноты держать в образах в уме. Все тонкости игры на духовых инструментах ученики Павла Чеславовича постигают не только на уроках. Педагог организовал в школе искусств детский ансамбль — брасс-квинтет. В его составе играют на тубе, альте, теноре, трубе. Это дает ребятам возможность слышать звучание других инструментов.

Прошлый год порадовал педагога не только творческими победами. Обновился и инструментальный ряд народно-духового отделения Радунской школы искусств — «приехали» новенькие тенор, эфониум, труба. С ними Павел Чеславович уже познакомил своих учеников. И настроил только на победную музыку надежды.





Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.