Александр Лукашенко направил поздравления белорусским гребцам — победителям II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления членам национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Ольге Худенко, Артему Козырю, Елене Ноздревой и Марине Литвинчук, которые накануне завоевали золотые медали II Европейских игр. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В поздравлении Ольге Худенко, завоевавшей уже вторую золотую медаль II Европейских игр, глава государства отметил: «Проявив настоящие чемпионские качества, ты выиграла финальный заезд в женской байдарке-одиночке на 500 м, который собрал в Заславле лучших спортсменок мира. Убежден, что целеустремленность, несгибаемая воля и высокое мастерство принесут тебе еще много ярких побед на самых ответственных стартах».

Артема Козыря Президент поблагодарил за яркое и уверенное выступление. «В финальном заезде тебе пришлось бороться не только с именитыми соперниками, но и со сложными погодными условиями. Ты сумел захватить лидерство с первых гребков и в своем уникальном стиле одержал победу», — говорится в поздравлении.

Новых вершин в спортивной карьере Александр Лукашенко пожелал Елене Ноздревой. «Благодаря упорному труду, таланту и целеустремленности ты уверенно шла к этой громкой победе. Мы счастливы видеть, как перспективная молодая спортсменка становится одним из лидеров национальной команды по гребле на байдарках и каноэ», — отметил глава государства.

Со вторым золотом II Европейских игр, завоеванным в гонке на 5000 м, Президент поздравил Марину Литвинчук: «Как настоящий чемпион, ты не только лидировала на протяжении всей дистанции, но самое главное — сумела добавить на финише, не оставив ни малейшего шанса соперницам. Спасибо тебе за это яркое завершение программы соревнований на гребном канале в Заславле».

Александр Лукашенко пожелал всей команде и тренерскому штабу крепкого здоровья, благополучия и новых громких побед.

Как сообщалось БЕЛТА, Президент 27 июня во время соревнований вместе с другими болельщиками поддерживал белорусских гребцов на трибунах. «Много болельщиков на трибунах, Президент приехал посмотреть на наше выступление, поэтому старалась вся команда», — поделился эмоциями с журналистами Артем Козырь.

Глава государства тепло пообщался со спортсменами, пожелав дальнейших побед уже на предстоящей в 2020 году Олимпиаде в Токио. Чемпионка II Европейских игр Марина Литвинчук сделала с главой государства памятное селфи, получив от него в подарок коробку с шоколадными конфетами.

Не оставил Президент без внимания и волонтеров, которые активно задействованы на всех спортивных площадках. «Спасибо, трудяги!» — сказал он.

Пообщался Александр Лукашенко и с другими болельщиками, для которых присутствие на трибунах Президента стало приятным сюрпризом и добавило эмоций. Люди фотографировались с главой государства. А маленькому ребенку, который смотрел соревнования на руках у своих родителей, Президент подарил плитку шоколада.

Глава государства во время посещения соревнований также кратко пообщался с представителем Польского агентства печати, который поинтересовался у Президента его впечатлениями. Александр Лукашенко пожелал, чтобы следующие Европейские игры в Кракове прошли не хуже, чем в Минске. «И готовьтесь. Мы приедем самым сильным составом. Мы должны своих соседей там немножко встряхнуть. По спортивному, конечно. Привет друзьям нашим», — сказал белорусский лидер.

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