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Восточный колорит: на Европейских играх в Минске прошел День Турции

28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Восточный колорит. Участники и болельщики Вторых Европейских игр в Минске отпраздновали День Турции, передает «МИР 24».

Мастера из этой страны провели для гостей фан-зоны тематические мастер-классы по мозаичному искусству, приготовлению сладостей и кофе по-турецки. Завершился праздник концертом с участием звезд. 

«Спорт объединяет народы. Как сказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии открытия Вторых Европейских игр, все политические баталии нужно перенести на спортивные арены и добиваться звания сверхдержавы через спорт. И мы рады представить свою страну на Вторых Европейских играх не только в спортивной сфере, но в гастрономической и культурной. Мы с удовольствием приняли участие в таком проекте», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Турции в Беларуси Кезман Нилван Дарама. 

Ежедневно фан-зоны Вторых Европейских игр посещают тысячи минчан и гостей спортивного форума. 

«Нам нравится все. Нам нравятся люди, которые улыбаются, солнышко, погода, всё! Я думаю, что наша страна может гордиться. Ура!»

«Я приехала из Якутии. Мне вообще: ооооо!» 

«Очень интересно, такие красивые все люди! Такие веселые, такие задорные, молодые. Я полная гордости за свою страну и я надеюсь, что мы будем продвигаться. Все-таки мы достигли, нужно было этого достичь и к этому прийти, и мы пришли». 

Вторые Европейские игры в Беларуси продлятся до 30 июня. В них принимают участие более четырех тысяч спортсменов из 50 стран мира. 



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Теги: Минск
 
 
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Мастера из этой страны провели для гостей фан-зоны тематические мастер-классы по мозаичному искусству, приготовлению сладостей и кофе по-турецки.
 
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