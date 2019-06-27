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Восточный колорит: на Европейских играх в Минске прошел День Турции
28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Восточный колорит. Участники и болельщики
Мастера из этой страны провели для гостей фан-зоны тематические мастер-классы по мозаичному искусству, приготовлению сладостей и кофе по-турецки. Завершился праздник концертом с участием звезд.
Ежедневно фан-зоны Вторых Европейских игр посещают тысячи минчан и гостей спортивного форума.
«Нам нравится все. Нам нравятся люди, которые улыбаются, солнышко, погода, всё! Я думаю, что наша страна может гордиться. Ура!»
«Я приехала из Якутии. Мне вообще: ооооо!»
«Очень интересно, такие красивые все люди! Такие веселые, такие задорные, молодые. Я полная гордости за свою страну и я надеюсь, что мы будем продвигаться. Все-таки мы достигли, нужно было этого достичь и к этому прийти, и мы пришли».
Вторые Европейские игры в Беларуси продлятся до 30 июня. В них принимают участие более четырех тысяч спортсменов из 50 стран мира.
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Мастера из этой страны провели для гостей фан-зоны тематические мастер-классы по мозаичному искусству, приготовлению сладостей и кофе по-турецки.
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