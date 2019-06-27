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Европейские игры заканчиваются - и это можно отметить. Вот 12 лучших идей на выходные

28.06.2019 10:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подготовили свеженький подгон самых любопытных мероприятий на выходные 28−30 июня. Опирались, конечно же, на вкус минчан: мы подглядели статистику всех ивентов на уик-энд и в каждом блоке — «Кино», «Концерты», «Театр», «Выставки», «Другое» — выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали за последнюю неделю. Плюс добавили кое-что от себя. Получилось насыщенно!

Что смотреть в кино: «История игрушек 4»


Кадр из мультфильма «История игрушек 4»

Когда: все выходные.

Где: во всех кинотеатрах.

Сколько: от 5 рублей.

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«История игрушек 4» — американский мультфильм-комедия в 3D от студии Pixar — уже на дебютной неделе проката в Минске собрал приличную кассу и занял лидирующие позиции в списке самых популярных лент прошлой недели. Это четвертая часть известной франшизы, и уже знакомые вам астронавт Базз, ковбой Вуди, пес Слинки, тираннозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе. С тех пор как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: а мы порекомендуем вам свежую ленту — «Последняя любовь Казановы». Нет ничего плохого в том, что Жако в очередной раз со всей дотошностью препарирует на экранах понятие страсти. Припомним ему шалости про маркиза де Сада и — из последнего — триллер с Юппер в роли элитной проститутки. Так что мотивация браться за костюмированную драму, бордели и устрицы в 2019 году вполне себе осязаема.

Что смотреть в минских кинотеатрах?

Где гулять с детьми (или без): «Песочница»


Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Когда: все выходные, 12.00−23.00.

Где: ул. Куйбышева, 45.

Сколько: бесплатно.

Площадка, которую окрестили любимым местом горожан, предлагает вам затестить новые сеты за те же 7 рублей. Все аппетитные новинки — тут. Если вы не по еде, 28 июня здесь пройдет детский показ от агентства Bonito и выступят диджеи. В субботу, 29-го, еще интереснее: весь день тут можно будет купить себе вещицы на большом «Open Шкаф», а еще послушать акустическое выступление группы Fortissimo. А в воскресенье, 30 июня, вас снова-таки зовут на барахолку и в 14.00 — на кинопоказ под открытым небом. Вход по традиции свободный.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: если это все не то, смело берите квитки в дельфинарий. Он работает все выходные, а на входе у вас попросят от 23 рублей за человека.

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

Куда выбраться на концерт: фестивальная зона Европейских игр


Фото: Андрей Кот, TUT.BY

Когда: все выходные.

Где: «».

Сколько: 16 рублей за день.

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Прямо сейчас в Минске проходят Европейские игры, а для любителей хорошенько оторваться параллельно с соревнованиям гремит фестиваль в «Дримлэнде». За первую неделю феста там уже выступили ЛСП, «Слим» и другие именитые коллективы. В выходные запланированы выступления «Без Билета», «Дай Дарогу», «Нейро Дюбель», :B:N, «Братья Грим» и других музыкантов, которых вы точно слышали. Приходите, там еще и вкусно кормят. И не забывайте, что 2 июля тут пройдет закрытие, которое закончится большим опен-эйром.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: уже вроде бы все в курсе, что в Минске открылась новая концертная площадка «Меломаны», которой прочат прекрасное будущее. Если еще не были здесь, можете сходить 28 июня на концерт инди-рокеров из . 20.00, при себе иметь 15 рублей.

Все концерты в Минске и регионах

Где окультуриться: экспозиция Art Minsk


Фото носит иллюстративный характер

Когда: все выходные, 11.00−21.00.

Где: и не только.

Сколько: 6 рублей. Льготный — 3 рубля.

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Второй международный фестиваль искусства Art Minsk прямо сейчас проходит в столице. Фест в очередной раз объединил 16 выставочных площадок Минска в разных частях города, на месяц превратив его в яркую галерею. Те, кто придут на выставку, смогут познакомиться с творчеством белорусских и зарубежных авторов. А главной локацией фестиваля и местом расположения центральной экспозиции стал Дворец искусства — арт-пространство в центре столицы площадью более 2000 кв.м. Туда уж точно стоит сходить.

Выбираем интересные выставки

На что сходить в театр: «Гэтамы»


Фото: Евгения Алефиренко

Когда: 29 июня, 18.00 и 20.30.

Где: «».

Сколько: 15 рублей.

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В Минске снова покажут спектакль «Гэтамы». Независимый театральный проект по бестселлеру Андрея Горвата «Радзіва „Прудок“» появился в результате белорусско-украинской копродукции, соединив в себе особенную энергетику режиссера из Украины Стаса Жиркова и рефлексию белорусских актеров. Постановка, как пазл, собирается из сцен жизни Прудка, а образ главного героя — из всех участников спектакля, каждый из которых в какой-то момент говорит от его имени.

Что смотреть в минских театрах

Куда сходить бесплатно: Джазовые вечера


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Когда: 29 июня, 20.30.

Где: .

Сколько: бесплатно.

Каждую субботу «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ» собирают меломанов у столичной Ратуши. В этом году минчане могут познакомиться с музыкантами почти со всех континентов. В этот уик-энд, например, выступит композитор и аранжировщик, саксофонист Магнус Линдгрен из Швеции. А еще исландские Mezzoforte — один из старейших европейских джазовых коллективов.

Вот какие бесплатные фестивали пройдут в Минске летом

Где потусить: Пенная вечеринка в аквапарке


Фото предоставлено организаторами

Когда: 29 июня, 22.00.

Где: аквапарк «».

Сколько: 30 рублей. По студенческому билету, SMS или списку — 20 рублей.

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В аквапарке «Лебяжий» пройдет уже 80-я по счету ночная вечеринка. Здесь будут работать сразу два танцпола, один из которых наполнится облаками пены. Ведущие проведут суперквест с розыгрышем романтической прогулки на яхте, сертификата на нанесение тату и тура по Беларуси. За музыкальную составляющую будут отвечать сразу 7 диджеев. Также в программе — горячая go-go-поддержка, танцевально-барабанное шоу, пламенное файер-шоу, мимы и шаржистка, нанесение узоров мехенди, аттракцион виртуальной реальности и welcome drink, то есть дегустация напитков. Под открытым небом будет работать лаунж-зона с креслами-мешками и бар.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: а вот мы 28 июня пойдем на уютную территории двора Оk16, где пройдет очередная тусовочка от Ballantine’s. Хедлайнером мероприятия станет ваша любимая певица PALINA. Кстати, это еще и бесплатно.

Ночная жизнь Минска: выбираем вечеринку

Чем удивить себя: фестиваль Beer’n’Cider


Фото: unsplash.com. Носит иллюстративный характер

Когда: 30 июня, 14.00.

Где: .

Сколько: от 15 рублей (в стоимость входит welcome drink).

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Вы не ослышались: в Минске пройдет фестиваль пива и сидра — как раз в заключительный день II Европейских игр (это можно и отметить). Всех любителей качественных напитков зовут во дворик бывшей кожевенной фабрики на большой городской пикник.

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Если вам и этого мало, посмотрите, какие нестандартные ивенты пройдут в столице в выходные
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Подготовили свеженький подгон самых любопытных мероприятий на выходные 28 - 30 июня. Опирались, конечно же, на вкус минчан: мы подглядели статистику всех ивентов на...
 
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