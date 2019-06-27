В этот день 75 лет назад Глусский район был освобожден от фашистов

Источник материала: Радзiма

Семьдесят пять лет назад в эти дни на оккупированную немецко-фашистскими захватчиками Глусчину пришел долгожданный мир. Его принесли на нашу землю воины Красной Армии, в рядах которой были представители всех национальностей великого советского народа.

На рассвете 24 июня войска 1-го Белорусского фронта под командованием генерала Константина Рокоссовского перешли в наступление. Началась операция «Багратион», составной частью первого этапа которой была Бобруйская операция — планировалось освободить Бобруйск, Глуск и другие населенные пункты.

Территория Глусского района находилась в зоне действий 28-й армии и конно-механизированной группы, с которыми взаимодействовали 65-я армия и 1-й гвардейский танковый корпус. Конно-механизированная группа наступала в северо-западном направлении, к 26 июня вышла к реке Птичь в районе Глуска и местами форсировала ее. Утром 27 июня бойцы 295-го стрелкового полка под командованием подполковника Андрея Волошина подошли к юго-восточной части Глуска и совместно со всадниками-кубанцами завязали бой с частями 35-й немецкой пехотной дивизии. Немцы оказали ожесточенное сопротивление, но советские воины отбивали одну улицу местечка за другой. Бойцы 293-го стрелкового полка под командованием Павла Синенко вели упорный бой на южной окраине райцентра. В это же время стрелки и кавалеристы, минуя Глуск справа и слева, окружали группировку противника и освобождали деревни района. Большую помощь наступающим частям оказывали летчики 299-й штурмовой авиадивизии, которые нанесли бомбовые удары по огневым точкам противника в районе средней школы, в северо-восточной части и по центру городка в районе костела. Пехоту и конницу также огнем поддерживали артиллеристы 183-го полка. Бой за Глуск продолжался около пяти часов, а к исходу дня 28 июня вся территория нашего района уже была освобождена. За проявленные мужество и отвагу при освобождении Глуска и района от оккупантов многие солдаты и офицеры были награждены орденами и медалями, а командир 295-го полка Андрей Волошин удостоен звания Героя Советского Союза.