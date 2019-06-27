В Молодечненском районе на берегу озера нашли окровавленного мужчину

Источник материала: Аргументы и факты

Правоохранителям удалось установить предполагаемую картину произошедшего: двое мужчин и женщина приехали отдохнуть у воды на озеро в д. Носилово. Затем компания нагрянула к давней знакомой. Визит затянулся до утра следующего дня.

В какой-то момент между хозяйкой и гостем возникла ссора. Предположительно во время скандала женщина схватила кухонный нож и ударила им мужчину в область грудной клетки, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Раненый мужчина сам покинул дом и направился в сторону озера.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления – кухонный нож.

Подозреваемая – безработная 35-летняя женщина – задержана по месту жительства. Она не смогла объяснить мотивацию своего поступка.