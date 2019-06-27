Гордимся нашей страной. О том, какие впечатления вызывают ІІ Европейские игры у наших земляков

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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ІІ Европейские игры, которые проходят в эти дни в Минске, по праву называются крупнейшим мультиспортивным форумом континента. В нем принимает участие более 4000 спортсменов из 50 стран, которые разыгрывают 200 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах), а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. О том, какие впечатления вызывает это спортивное событие у наших земляков, мы попросили рассказать их самих.

Дмитрий Ященко, главный редактор газеты «Нясвіжскія навіны»:

— Мне посчастливилось войти в число журналистов, аккредитованных на Играх. Одна только церемония открытия как впечатлила своей красочностью и прекрасным музыкальным сопровождением! Ее особенностью стало использование технологий дополненной реальности: виртуальные объекты стали частью окружающего пространства. Наша страна была так представлена миллионам телезрителей, что даже белорусы, хорошо знающие свою историю, могли найти для себя что-то новое. Но самое главное — это потрясающее художественное представление, которое никого не оставило равнодушным. Зрители церемонии окунулись в праздничную атмосферу таинственного Купалья, познакомились со славянскими племенами, ставшими прародителями белорусского народа, а также увидели людей, благодаря которым о Беларуси знают во всем мире. Это было уникальное шоу.

Наблюдая праздничное действо, мы все испытывали настоящую гордость за свою страну.

Ольга Марченко, заведующий отделом писем и социальных вопросов газеты «Нясвіжскія навіны»:

— Весь масштаб этого большого спортивного мероприятия я почувствовала еще до его начала, когда накануне Игр побывала на брифинге для аккредитованных фотокорреспондентов. Он состоялся в Главном пресс-центре ІІ Европейских игр, который находится на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Брифинг проходил на английском языке, но, благодаря переводчику, языковой барьер не чувствовался. С нами проводили инструктаж, знакомили с особенностями работы на самом масштабном мультимедийном спортивном форуме в истории страны. Уже на подходе к конференц-залу мы смогли ознакомиться с работой волонтеров, которые сопровождают журналистов. Очень обрадовало, что на объектах Игр будут действовать сервисные центры фирм-производителей по обслуживанию фототехники. В общем, поработать на таком масштабном мероприятии — это огромный и очень ценный опыт.

Александр Царь, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома:

— Лично я и еще целый автобус работников культуры, образования и медицины посетили соревнования по легкой атлетике в минувшее воскресенье. Всех поразил стадион «Динамо» после реконструкции. Всё было очень удобно, с прекрасным обзором. Мы были впечатлены выступлениями наших спортсменов — Татьяны Холодович в метании копья, Максима Недосекова в прыжках в высоту, Кристины Тимановской в беге на 100 м и Анастасии Мирончик-Ивановой в прыжках в длину. Для удобства зрителей работало и множество точек питания, что немаловажно, когда соревнования длятся несколько часов. Одним словом, мы все были рады увидеть такие масштабные соревнования.

Вячеслав Мозолевский, председатель первичной профсоюзной организации ГУ «НИКМЗ «Несвиж»:

— Очень рад, что наша профсоюзная организация смогла обеспечить своим работникам поездку на одно из самых зрелищных мероприятий Игр — финальные соревнования по художественной гимнастике и спортивной акробатике. Это было действительно незабываемо. Все мои коллеги были так впечатлены, что не заметили, как пролетело время. Музыка, костюмы, отточенные движения, искренняя и отлично продуманная поддержка болельщиков из разных стран, которые изо всех сил старались вдохновить своих спортсменов на отличные выступления — всё это произвело неизгладимое впечатление. Очень хотелось бы когда-нибудь еще раз увидеть нечто подобное.

«НН».