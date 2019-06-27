Александр Лукашенко посетил соревнования по гребле II Европейских игр (+ видео)

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня посетил соревнования по гребле на байдарках и каноэ II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.





Глава государства следил за соревнованиями в числе других болельщиков на трибунах. Белорусские гребцы в свою очередь и в этот соревновательный день смогли подтвердить высокое спортивное мастерство. Копилка белорусских медалей на Европейских играх, несмотря на сложные погодные условия, пополнилась золотом Артема Козыря и Елены Ноздревой, занявших первые места в гребле на каноэ на спринтерской дистанции 200 м. Еще одно золото завоевала сегодня Марина Литвинчук в заезде на 5000 м.

БелТА.