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«Бывает, дарим роллы спонтанно» или Как работает слуцкий бар «Хочу Суши»

28.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Бывает, дарим роллы спонтанно» или Как работает слуцкий бар «Хочу Суши»

Не так давно в Слуцке открылся новый суши-бар, работающий в формате take away с открытой кухней. Это значит, что вы можете заказать суши на месте, увидеть как их приготовят из свежих продуктов специально для вас и забрать их с собой, или же сделать заказ с доставкой на дом или на работу. При заказе на сумму от 15 рублей доставка по городу бесплатная.

Заведение предлагает широкий ассортимент продукции, который постоянно увеличивается и расширяется. "Мы не стоим на месте, прислушиваемся к нашим гостям и к их пожеланиям, что они хотят видеть в нашем меню", — говорит Роман, шеф повар суши-бара.

Наша главная задача  развеять миф, что суши это какой-то дорогой деликатес, побаловать себя которым можно только в праздники. В больших городах это уже обыденность и здоровая замена фастфуду. Конечно, стоят они дороже, чем роллы из магазина, но и качество напорядок выше.

Мы продаем роллы порциями, а это значит, что каждый раз вы будете получать один и тот же продукт с одним и тем же соотношением риса и начинки. В отличии от магазина, где ставка делается на вес и по факту — на продажу риса с небольшим количеством рыбы.

Все роллы, представленные в нашем меню  это результат долгих попыток, проб и дегустаций в поисках лучшего рецепта риса, заправок и самих роллов. Ни одно блюдо не вводится в меню, пока его не одобрит весь состав комисси.

Хоть цены у нас и не кусаются, мы всё равно проводим постоянные акции и скидки, чтобы как можно больше людей попробовали качественный продукт и изменили свое отношение к суши в лучшую сторону.

Например, именинникам предоставляется скидка в 10%, кроме этого действует накопительная система скидок: при седьмой покупке, один любой ролл на ваш выбор бесплатно. Также у нас действует акция «Счастливые часы»: и оформлении заказа с понедельника по четверг с 11:00 до 14:00 действует 15% скидка на всё меню (не суммируется с другими акциями).

Бывает и так, что спонтанно дарим людям роллы или, прорабатывая новинки, гостям-везунчикам отдаем их бесплатно на пробу и ждем обратной связи. Так наши гости тоже влияют на дальнейшую судьбу блюда, быть ему в меню или нет.

  • Режим работы: 11.00 — 23.00
  • Заказы принимаются до 22.00
  • Самовывоз: ул.Социалистическая, д. 144а
  • Доставка +375(33)602-65-65

«Бывает, дарим роллы спонтанно» или Как работает слуцкий бар «Хочу Суши»

«Бывает, дарим роллы спонтанно» или Как работает слуцкий бар «Хочу Суши»

ИП Сафоненко С. Е.
УНП 692060880

 
 
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Не так давно в Слуцке открылся новый суши-бар, работающий в формате take away с открытой кухней. Это значит, что вы можете заказать суши на месте, увидеть как их...
 
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