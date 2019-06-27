Утка с утятами перешла улицу в Кобрине, соблюдая ПДД

Источник материала: Виртуальный Брест

Утка с утятами в Кобрине дождалась зеленого сигнала светофора, чтобы перейти улицу по переходу. Смотрите на видео забавные кадры, снятые камерой видеонаблюдения.





Птицы попали в объектив камеры, установленной на улице Советской районного центра.

На кадрах видно, как утка с утятами, чтобы перейти улицу, не только повела свой выводок на пешеходный переход, но и дождалась зеленого сигнала светофора.