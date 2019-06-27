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Утка с утятами перешла улицу в Кобрине, соблюдая ПДД

28.06.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Утка с утятами в Кобрине дождалась зеленого сигнала светофора, чтобы перейти улицу по переходу. Смотрите на видео забавные кадры, снятые камерой видеонаблюдения.

Утка с утятами перешла улицу в Кобрине, соблюдая ПДД

Птицы попали в объектив камеры, установленной на улице Советской районного центра.

На кадрах видно, как утка с утятами, чтобы перейти улицу, не только повела свой выводок на пешеходный переход, но и дождалась зеленого сигнала светофора.

 
 
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  Утка с утятами в Кобрине дождалась зеленого сигнала светофора, чтобы перейти улицу по переходу. Смотрите на видео забавные кадры, снятые камерой...
 
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