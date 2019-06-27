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ГКСЭ информирует. Экспертиза семьи

28.06.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

С экранов телевизоров, газетных полос сейчас часто слышишь о проблемах современной семьи, защите прав несовершеннолетних. И это не просто дань моде, а насущная потребность современного общества, которое пытается не потерять молодое поколение – свое будущее. Откуда, задается вопросом поколение старшее, нынешняя жестокость молодых, непризнание ими любых авторитетов, саморазрушающее поведение. Бьют тревогу социологи, психологи, педагоги, ищут источник проблем в раннем детском возрасте и семейном неблагополучии.

Управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Могилевской области принимает самое непосредственное участие в процессе защиты прав ребенка, проводя так называемые «экспертизы семьи» – комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы по гражданским делам искового производства о порядке и месте воспитания ребенка. Высококвалифицированные специалисты в области судебной психиатрии и психологии изучают семьи, точнее – то, что от неё осталось – конгломерат претензий, обид, лжи и оскорбленного самолюбия и находящегося в нем, ребенка.

Эксперты всесторонне оценивают условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, непременно находя то лучшее, что ещё осталось между когда-то близкими людьми. Выясняются индивидуально -психологические особенности всех участников спора, наличие у них возможных психических расстройств, факторы, отрицательно воздействующие на формирование психики ребенка. Научно обоснованные выводы экспертизы ложатся в основу решения суда, накладывающего ограничения на участие в воспитании одной из сторон, либо напротив – отвергающие требования об ограничении общения с ребенком.

Приведу один экспертный случай. Молодые супруги разводятся, ребенок (мальчик лет 4-х) остается с матерью. Причина развода отнюдь не материальная, а как раз таки «психологическая» – болезненно переживаемое разрушение психологической зависимости мужчиной после периода «большой любви» и независимый характер у женщины. Ситуация банальная – инфантильный муж и эмансипированная жена. Худшее – война за ребенка, начинается спустя полтора года. Бывший муж подает иск в суд об изъятии у матери сына. В назначенный день на экспертизу приходит молодая женщина с малышом. Ответчица полностью отрицает все претензии истца – бывшего мужа, проходит комплексное психолого-психиатрическое обследование, которое не находит ничего, что могло бы отрицательно повлиять на развитие и здоровье сына, кстати очень привязанного к матери. На следующий день приходит истец, также для осмотра комиссией экспертов, и, представьте себе, ничего особенного — «среднестатистический» индивид без признаков психической патологии. Уверяет, что все изложенное в его заявлении – чистая правда, решительно настроен забрать у матери ребенка (к слову стоит задуматься о том, на что способны психически здоровые люди).

Выводы экспертов у суда не вызывали сомнений и легли в основу отказа в удовлетворении иска о передаче воспитания ребенка отцу. Таким образом, эксперты своей компетентной работой дали возможность не только принять суду обоснованное решение, но и защитили ребенка от такого разрушающего психику фактора, как ранняя разлука с матерью.

Константин Жуковец, начальник управления – государственный медицинский судебный эксперт-психиатр

 
 
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С экранов телевизоров, газетных полос сейчас часто слышишь о проблемах современной семьи, защите прав несовершеннолетних. И это не просто дань моде, а насущная...
 
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