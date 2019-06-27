Осиповичский ОГАИ информирует. 28 июня — единый день безопасности дорожного движения «Сел в машину — пристегни ремень!»

Источник материала: Асiповiцкi край

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями 28 июня 2019 года проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сел в машину — пристегни ремень!» (пропаганда использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств).

Акция помимо профилактики дорожно-транспортных происшествий пропагандирует использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно , обязательно, предусмотрена административная ответственность по части 5 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых величин, в случае повторного неиспользования детского удерживающего устройства в течении одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, водитель будет привлечен к административной ответственности по части 12 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь в виде наложения штрафа в размере от двух до восьми базовых величин.

13 июня в час ночи на 5-ом километре автодороги Чаусы–Мстиславль–Граница Российской Федерации вблизи деревни Ново-Александровка Чаусского района могилевчанин, двигаясь на «Рено Сандеро», не справился с управлением, в результате автомобиль выехал на правую по ходу движения обочину, затем его занесло влево, он выехал за пределы проезжей части, протаранив дорожное ограждение. После «Рено» съехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся в мелиоративный канал. Водителя и его пассажира выбросило из авто, они не были пристегнуты. Травмы, полученные пассажиром, оказались не совместимыми с жизнью. Водитель был госпитализирован. Химико-токсикологической экспертизой было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови было обнаружено более 2,2 промилле алкоголя.

15 июня около 22-х часов в Могилеве в районе поворота на Малую Боровку во время движения автомобиля «Фольксваген Туран», отстегнув ремень безопасности и открыв дверь, с переднего пассажирского сидения, выпрыгнул пассажир, 54-летний местный житель… В результате последний получил серьезные травмы, с которыми был доставлен в больницу. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

И это только несколько примеров ДТП. К большому сожалению, таких случаев с начала года немало.

Ремни безопасности являются самым главным защитным механизмом, который имеется в машине. Если человек не пристегнут, то при аварии он будет перемещаться по салону во всех направлениях и никакая пассивная безопасность машины и подушки безопасности не помогут ему выжить. Когда транспортное средство передвигается, его пассажиры и водитель также находятся в движении внутри него. В том случае, когда автомобиль останавливается во время столкновения, все сидящие в нём будут продолжать двигаться, пока что-то их не остановит. Ремни безопасности были разработаны для того, чтобы сдержать движение пассажиров внутри транспортного средства, предотвращая травмы в результате удара о приборную панель, а также выброса через лобовое стекло . Именно ремни являются первой линией защиты против травм и смертей во время езды в автомобиле.

Очень важно пристегнуться правильно. Ремень должен проходить через плечо (не под рукой) и быть максимально удобен для Вашего тела. Если во время аварии плечевой ремень был пристёгнут неправильно, это может привести к травме рёбер или ранам внутренних органов. Поясной ремень должен лежать низко над бёдрами, а не на животе.

Законодательные нормы обязывают лиц, едущих в автомобилях, пользоваться ремнями безопасности. За игнорирование данных требований для водителей предусмотрен штраф до 1 базовой величины (ч.4 ст.18.12 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь). За неиспользование пассажирами ремней безопасности при движении в транспорте – штраф составит от 1 до 3 базовых (ч.1 ст.18.23 КоАП). Если нарушение допущено водителем повторно в течение года – размер штрафа увеличивается от 2 до 5 базовых (ч.9 ст.18.12 КоАП).

В текущем году на территории Могилевской области более 4,8 тысяч водителей были оштрафованы за то, что проигнорировали использование данного средства индивидуальной защиты.

Немаловажной в легковом автомобиле является перевозка самых важных пассажиров – детей – она должна быть безопасной. Детей до 5-ти лет обязательно перевозить с помощью детских удерживающих устройств, которые соответствуют их весу и росту.

Если маленькому пассажиру от 5-ти до 12-ти лет, то его возможно перевозить с помощью бустера или специальной подушки для сидения, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности. При этом важно правильно зафиксировать ребенка ремнем безопасности: диагональный ремень должен проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею.

Важно помнить, что перевозка ребенка в возрасте до 12-ти лет на коленях у совершеннолетнего пассажира, пристегнутого ремнем безопасности на заднем сиденье, ЗАПРЕЩЕНА.

За неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрен штраф в размере до 4 базовых величин (ч.5 ст.18.14 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь). В случае повторного такого нарушения в течение года – штраф от 2 до 8-ми базовых величин (ч.12 ст.18.14 КоАП РБ).

Единый день безопасности дорожного движения пройдет по всей республике 28 июня и будет направлен на пропаганду использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Свою заботу о близких мы проявляем по-разному. Когда же дело касается безопасности людей в автомобиле, то первое, что мы говорим водителю: «Не гони!», «Будь осторожен!», а пассажиров мы просто просим пристегнуться.

ОГАИ Осиповичского РОВД