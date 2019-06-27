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МТС три дня проводит «самую масштабную распродажу»
Источник материала: Tut.by
Телеком-оператор МТС с 28 по 30 июня сделал скидки от 10 до 20% на ряд смартфонов от популярных в Беларуси производителей — Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi. На своем официальном сайте МТС даже называет акцию «самой масштабной распродажей».
Устройства можно купить как одним платежом, так и в рассрочку на 12 или 24 месяцев. Самое серьезное снижение цены — на
С ощутимой выгодой продается и
Среди чуть более простых, не топовых смартфонов, максимальную скидку можно получить при покупке
Смотрите, сколько в других магазинах стоят некоторые из названных выше смартфонов:
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Устройства можно купить как одним платежом, так и в рассрочку на 12 или 24 месяца.
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