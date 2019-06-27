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МТС три дня проводит «самую масштабную распродажу»

28.06.2019 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеком-оператор МТС с 28 по 30 июня сделал скидки от 10 до 20% на ряд смартфонов от популярных в Беларуси производителей — Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi. На своем официальном сайте МТС даже называет акцию «самой масштабной распродажей».


Устройства можно купить как одним платежом, так и в рассрочку на 12 или 24 месяцев. Самое серьезное снижение цены — на Samsung Galaxy Note 9 (512 ГБ), который подешевел на 300 рублей и теперь стоит 2699 рублей. Galaxy S9+ (256 ГБ) также скинул 260 рублей и предлагается за 1999 рублей.

С ощутимой выгодой продается и iPhone 7. Версия с 128 ГБ встроенного хранилища стоит 1499 рублей (минус 160 рублей). Увеличенный iPhone 7 Plus с таким же объемом памяти — 1789 рублей (минус 200 рублей).

Среди чуть более простых, не топовых смартфонов, максимальную скидку можно получить при покупке Xiaomi Mi Play с 64 ГБ памяти. Гаджет стоит 319 рублей вместо 399 рублей. Популярный Redmi Note 7 c 3/32 ГБ памяти подешевел до 439 рублей (минус 50 рублей), с 4/128 ГБ — до 549 рублей (минус 80 рублей).

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Смотрите, сколько в других магазинах стоят некоторые из названных выше смартфонов:

 
 
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Устройства можно купить как одним платежом, так и в рассрочку на 12 или 24 месяца.
 
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