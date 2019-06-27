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В Полоцком районе Ford опрокинулся в кювет: пострадал водитель

28.06.2019 10:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель пострадал при опрокидывании легковушки в кювет в Полоцком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 27 июня, около 20.00, вблизи деревни Коллективное. 62-летний водитель Ford Mondeo двигался по трассе Р46 Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

 
 
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Авария произошла 27 июня, около 20.00, вблизи деревни Коллективное.
 
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