В Полоцком районе Ford опрокинулся в кювет: пострадал водитель

Источник материала: Tut.by

Водитель пострадал при опрокидывании легковушки в кювет в Полоцком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 27 июня, около 20.00, вблизи деревни Коллективное. 62-летний водитель Ford Mondeo двигался по трассе Р46 Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.