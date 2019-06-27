|
В Полоцком районе Ford опрокинулся в кювет: пострадал водитель
Источник материала: Tut.by
Водитель пострадал при опрокидывании легковушки в кювет в Полоцком районе. Об этом
Авария произошла 27 июня, около 20.00, вблизи деревни Коллективное. 62-летний водитель Ford Mondeo двигался по трассе Р46 Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 27 июня, около 20.00, вблизи деревни Коллективное.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)