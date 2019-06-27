Амнистия затронет около 6 тысяч осужденных

Источник материала: Ежедневник





Депутаты Палаты представителей в заключительный день парламентской сессии приняли сразу в двух чтениях проект закона «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

Амнистия коснется 6 тыс. осужденных. Проект закона в Палате представителей представил министр внутренних дел Юрий Караев.

В этом году несовершеннолетним осужденным сократят срок наказания на два года, либо освободят от уголовной ответственности. В отличие от прошлых лет амнистия не коснется осужденных за коррупционные преступления.

Осужденные по ч 1,2,3 статьи 328 за незаконный оборот наркотиков к ограничению или лишению свободы будут освобождены от наказания сроком на 1 год, несовершеннолетние, осужденные по этой статье, на срок 2 года.

От наказания могут быть освобождены осужденные отбывшие не менее одной трети срока по статьям за кражу, мошенничество, присвоение либо растрату, хищение путем использование компьютерной техники, незаконную предпринимательскую деятельность, лжепредпринимательство.

Всего на свободу из исправительных учреждений закрытого типа может выйти 6 тыс. человек, 685 — из учреждений открытого типа, сообщает TUT.by со ссылкой на министра внутренних дел.