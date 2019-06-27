Скандальный сервис, который раздевает звезд, закрыли

Источник материала: Tut.by

Вчера мы писали про проект DeepNude , «удаляющий» одежду с фотографий при помощи нейросетей. Сегодня команда проекта объявила о его закрытии, сообщает Meduza.



Скрин с сайта Vice

В твиттере проекта сообщается, что разработчики серьезно недооценили спрос на приложение. Авторы DeepNude отмечают, что, «если приложение используют 500 тысяч человек, то вероятность того, что люди станут злоупотреблять им, слишком высока». «Мир пока не готов к DeepNude», — резюмировали они.