«Наш парень выложился на все сто, и мы очень им гордимся». Первые эмоции личного тренера Евгения Королька после «бронзы» в скретче на II Европейских играх

Источник материала: Ивьевский край

Честные эмоции от личного тренера Юрия Юрченко

О «королевской» победе гродненского велогонщика Евгения Королька на чемпионате мира в Нидерландах не говорил только ленивый. За плечами спортсмена победа на этапе Кубка мира по трековым гонкам в скретче в американском Лос-Анджелесе и на молодежном чемпионате Европы в Португалии.





На Евгения Королька делали высокие ставки и на II Европейских играх. Долгое время гродненский велогонщик Евгений Королек лидировал в гонке, но на последнем круге главные соперники вышли вперед – в результате спортсмен смог выйти на третье место.

– В принципе мы довольны результатом, хотя, признаться честно, надеялись на более высокий, – поделился личный тренер спортсмена Юрий Юрченко. – По ходу гонки Женя выступал в качестве фаворита, всем известно, что скретч – его коронная дисциплина. Он очень яростно хотел завоевать победу, просто горел этим и не мог дать соперникам ни малейшей возможности вырваться вперед. А тем более, находясь под домашними трибунами. И в какой-то степени это сыграло против него. Естественно другие спортсмены этого просто так не оставили. За ним следили постоянно, все гонщики старались его обогнать, и с этим было тяжело справиться. Женя потратил очень много сил, догоняя отрывы и ликвидируя атаки, поэтому на финише чуть-чуть не хватило. Сразу после финиша нам удалось немного пообщаться. Первое, что сказал Женя: «Я не мог по-другому, я хотел одержать победу». В любом случае наш парень выложился на все сто и сделал все, что мог. Мы очень гордимся!





То же самое Жене сказали и его родные, приехавшие поддержать. Впрочем, громко болели за спортсмена и зрители – ведь о «королевских» победах Евгения Королька знает вся страна, и можно смело говорить о том, что этот спортсмен завоевал не просто бронзовую медаль II Европейский игр, а поистине народную любовь.

"ГП", Белта