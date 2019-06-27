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За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

28.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Неделя со старта II Европейских игр для гродненских спортсменов оказалась в буквальном смысле, сделанной из "драгоценных металлов": за семь дней мультиспортивного форума в Минске, атлеты региона добавили в общую копилку республиканской сборной 9 ценных медалей. 

Два "золота" и "бронза"  - у гимнастки  Анастасии Рыбаковой. Она выступала в составе сборной  команды Беларуси, которая завоевала золотые награды в групповых упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами, а также в многоборье. Борец  вольного стиля Али Шабанов в весовой категории 86 кг стал  серебряным призером Европейских игр. Медальный зачет спортсменов Гродненской  области "бронзой" пополнили наши земляки. Среди них: Евгений Королек в скретче на велотреке, борец из Свислочи Александр Гуштын, байдарочник Олег Юреня, а также самбистка Татьяна Мацко. Кроме того, бронзу на турнире по баскетболу 3х3 II Европейских игр получила белорусская команда, в составе которой сыграла гродненка Наталья Дашкевич. Мы собрали главные эмоции и первые впечатления после побед гродненских спортсменов и их тренеров.

Гродненка Татьяна Мацко: «Чувствовала колоссальную ответственность, ведь все родные и близкие пришли посмотреть»

За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

Татьяна Мацко -- профессионал высокого класса. Еще до II Европейских игр в Минске она татами добилась серьезных результатов: серебряный призёр чемпионата Беларуси по дзюдо, чемпионка и призёр чемпионатов Европы и мира по самбо, чемпионка I Европейских игр по самбо, мастер спорта Республики Беларусь международного класса. Впечатляет. Жила и училась Татьяна в Гродно, сейчас учится в магистратуре ГрГУ имени Янки Купалы.

Незадолго до открытия мультиспортивного форума спортсменка рассказала, что записалась на самбо совершенно случайно. Кто мог подумать тогда, что простое любопытство приведет ее к мировой известности.

Татьяна признается, что не совсем довольна своей борьбой в этот раз, говорит, что можно было лучше, но она все равно очень рада тому, что взошла на пьедестал II Европейских игр.

– Чувствовала колоссальную ответственность, ведь все родные и близкие пришли посмотреть. Атмосфера была просто потрясающая, зал очень болел за меня, очень много людей пришло поддержать. Это заряжает и окрыляет. Родные стены, конечно, помогают, но вместе с тем повышают градус ответственности. От борьбы ожидала большего, не все мне понравилось. Всегда хочется больше, поэтому буду дальше работать, исправлять все неточности. В следующий раз только за золотом, – поделилась Татьяна.

Два золота и бронза в художественной гимнастике. Двукратная чемпионка II Европейских игр гродненка Анастасия Рыбакова

Белорусским грациям не было равных в групповых упражнениях с обручами и булавами, в многоборье и упражнениях с мячами. В составе белорусской команды гродненка Анастасия Рыбакова, мастер спорта международного класса.

За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

В день, когда гимнастка взяла три награды в групповых упражнениях, нам удалось пообщаться с первым тренером гродненки Анастасии Рыбаковой – Мариной Протасовой.

– В Гродненской СДЮШОР №3 Настя занималась художественной гимнастикой с семи лет, в составе национальной команды – с 12 лет. Она очень трудолюбивая и способная девушка, тренировки закалили ее характер и позволили Насте уже через несколько лет показать прекрасные результаты на молодежных чемпионатах. В 2014 году она стала серебряным призером в упражнениях с обручем, неоднократно занимала призовые места на этапах Кубка мира. Сегодня я наблюдала за выступлением девочек с трибуны и восхищалась: они очень достойно выступили, выполнив два вида упражнений чисто, без единой помарки. У наших гимнасток очень сильные соперники из Болгарии, России и Италии, но победа белорусок была безоговорочной, я бы даже сказала, безупречной.

Соревновательный день подарил несколько возможностей оказаться на почетном пьедестале победителей. Бронза в групповых упражнениях с мячами только подогрела желание побеждать, поэтому следующие выступления принесли награды высшего достоинства и стали «золотыми».

В упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами, а также в многоборье белоруски обошли спортсменок из Украины и Болгарии. Гродненке Анастасии Рыбаковой в этом году исполнилось 19 лет. Девушка помимо спорта увлекается кино, рисует и занимается скрапбукингом – оформлением блокнотов и записных книжек.

– На мой взгляд, этот вид спорта один из самых красивых и зрелищных, – рассказала за несколько дней до соревнований корреспонденту «Гродзенскай праўды» Анастасия. – Думаю, многие согласятся. Программы, которые мы готовим для соревнований, очень разные и красивые. Первая – это что-то загадочное, но в то же время мощное и зрелищное. Упражнение с обручами и булавами – уже более веселая программа, динамичная.

В преддверии соревнований главный тренер национальной сборной Ирина Лепарская рассказала о своих подопечных в интервью «СБ».

– Подготовка каждой из девушек к соревнованиям II Европейских игр была непростой. За полтора месяца до начала состязаний меняли музыкальное сопровождение и в совершенстве отрабатывали все элементы выступлений. Молодая команда сработалась отлично: все девушки прекрасно чувствуют друг друга и наверняка готовы покорять предстоящие в следующем году состязания Олимпийских Игр в Токио.

Гродненка Наталья Дашкевич: «Желание одержать победу помогало настроиться»

За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

 

Бронзовые медали на турнире по баскетболу 3х3 II Европейских игр завоевала белорусская команда, в составе которой сыграла и гродненка Наталья Дашкевич. Вместе с Марией Иващенко, Анастасией Сущик и Дарьей Магаляс удалось обыграть со счетом 21:16 сборную Германии и принести в копилку страны бронзовую награду крупнейшего мультиспортивного форума. 

Наталья призналась, что первостепенная задача, которую ставила перед собой команда, – выйти из группы. Но после нескольких успешных игр белорусские баскетболистки почувствовали, что способны на большее.

– В целом мы довольны выступлением, – поделилась спортсменка. – Да, играли не без ошибок, в том числе и я. Есть еще над чем работать. После поражения в игре с Эстонией было достаточно тяжело настроиться на матч. Собраться помогло желание победить. Нашел нужные слова и наш тренер Юрий Волк. С трибун меня поддерживал муж. Это тоже очень важно, когда рядом с тобой близкий человек, который в тебя верит.  

В целом баскетболистки белорусской сборной очень сплотились за время подготовки к соревнованиям. И это тоже стало фактором успеха. 

– Поначалу была некоторая неслаженность в действиях, но мы с этим справились, – отмечает Наталья. –  И, я считаю, стали по-настоящему сплоченной командой, в которой отлично дополнили друг друга. Это пригодится в будущем, ведь буквально в ближайшем будущем в Украине примем участие в квалификационных  соревнованиях к чемпионату Европы.

Белорусский борец Али Шабанов: «Серебро» II Европейских игр займет почетное место среди моих достижений»

За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

Гродненский спортсмен Али Шабанов стал обладателем серебряной награды в турнире по вольной борьбе II Европейских игр. В своей весовой категории до 86 кг он уверенно прошел через квалификационные этапы, обыграв представителей Израиля и Турции. В полуфинале одержал уверенную победу над атлетом из Германии со счетом 3:0. В борьбе за «золото» с борцом из России Али Шабанову немного не хватило до победы. Поединок завершился со счетом 2:3.

Али Шабанов – учащийся Гродненского областного комплексного центра олимпийского резерва. Кстати, по результатам вчерашнего поединка, олимпийская комиссия приняла решение о выделении гранта для поддержки спортсменов центра.

– Тренерским составом было принято решение о моем переходе в новую весовую категорию, – рассказал спортсмен корреспонденту «Гродзенскай праўды». – Я набирал мышечную массу и уже середине марта осваивался в новой для себя весовой категории на соревнованиях. Бронза на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте, а теперь серебро на II Европейских играх показали, что мы движемся в правильном направлении. Подготовка к соревнованиям проходила в соответствии с календарным планом: на протяжении года мы ездили на сборы в центр олимпийской подготовки «Стайки». С качественными спарингами помогали спортсмены из Казахстана, Румынии, Молдовы – во время сборов мы проводили с ними тренировки.

Сам борец не скрывает, что определенное волнение перед поединками присутствовало. Но дома и стены помогают.

– Одним из первых поздравил меня с «серебром» начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик, который следил за выступлениями гродненских спортсменов со зрительской трибуны. Принимал поздравления от родных и друзей, коллег по татами и просто любителей этого вида спорта. Очень впечатлила организация соревнований во время II Европейских игр, начиная от деревни спортсменов и заканчивая площадкой для поединков во Дворце спорта. Многие коллеги заметили, что все проходит на уровне, и даже лучше, чем во время Олимпийских игр в Рио.

– Эта медаль займет почетное место среди моих наград, ведь она была завоевана здесь, в нашей республике, – рассказал борец. – Очень надеялись на «золото», но немного не хватило до победы. Все национальные федерации по вольной борьбе привезли сильные команды, поэтому соперники были очень достойными. Будем работать над физической формой, выносливостью и наращивать мышечную массу перед Олимпийскими играми в Токио.

Олег Юреня: «Стараюсь выходить на любой старт с холодным рассудком, не даю волю чувствам»

За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

Представитель Гродненской области на II Европейских играх спортсмен из Мостов Олег Юреня стал бронзовым призером в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Дистанцию в 1000 метров он преодолел за 3,32 минуты.

– Стоять на пьедестале всегда волнительно и почетно. Особенно, когда соревнования проходят на домашней арене, и к нашим стартам приковано внимание тысяч земляков, – поделился первыми эмоциями сразу после церемонии награждения победителей Олег Юреня и добавил, что стоя на пьедестале, все же с чувством, близким к сожалению, смотрел на поднимающийся выше остальных венгерский флаг. 

Мастер спорта международного класса, белорусский гребец-байдарочник Олег Юреня выступает за сборную Беларуси с 2008 года. В спортивной карьере титулованного атлета немало триумфальных побед. Каждая их них, уверен спортсмен, – очередной стимул к новым высотам. И первым таким стимулом, который помог по-настоящему поверить в себя, еще в 2010 году для него стало завоеванное на Кубке мира «серебро». 
Пожалуй, редкий житель Принеманья не знает, что Олег Юреня является финалистом XXX летних Олимпийских игр в Лондоне, неоднократным призером чемпионатов мира, победителем и призером чемпионатов Европы. Сегодняшний же бронзовый финиш в Минске в спортивной карьере гребца-байдарочника Гродненщины не первый опыт участия в Европейских играх. В 2015 году  I Европейские игры проходили в Баку, и копилку спортивных достижений Олега Юрени тогда полнила тоже бронзовая медаль.

– В столице болели за меня родные и близкие, первый тренер Владимир Задолин, педагоги спортивной школы. Сразу после церемонии награждения спешили пообщаться и сфотографироваться группа болельщиков из Мостов, и это тоже было очень приятно, – добавляет Олег Юреня. 

– На каждый старт стараюсь выходить с так называемым холодным рассудком, не даю волю чувствам, – продолжает Олег Юреня. – Не раз участвовал в спортивных форумах высшей пробы: Олимпийских играх и чемпионатах мира. Очень приятно, что нынешние соревнования на самом высоком уровне организованы в Минске. Отмечают это не только гости, но и спортсмены.

«Выступил так, как мы рассчитывали». Свислочский борец вольного стиля Александр Гуштын завоевал бронзовую медаль II Европейских игр

За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей


В схватке за третье место в весовой категории 97 кг он одолел атлета из Северной Македонии Магомедгаджи Нурова - 3:1.

– Саша выступил так, как мы рассчитывали, – поделился личный тренер спортсмена Александр Яскулд. – Я очень горд за своего воспитанника, но в его успехе нет ничего удивительного. На протяжении последних трех лет он показывает стабильно высокие результаты, постоянно пополняя копилку весомыми наградами. Подготовка ко II Европейским играм была очень серьезной, как, впрочем, и всегда. Бронзовая медаль – это доказывает. Мы идем вперед, и останавливаться на этом не собираемся. Выступление только завершилось, пока нам с Сашей не удалось поговорить в спокойной обстановке, детально все обсудить и проанализировать, но мы это обязательно сделаем. Пока, переполненные эмоциями, ждем награждения и получаем поздравления.

Александр Гуштын занимается в областном комплексном центре олимпийского резерва. В копилке наград у спортсмена «серебро» и «бронза» на первенствах и чемпионатах Европы. Параллельно с тренировками свислочский борец успел окончить университет, отслужить в армии и стать чемпионом мира по вольной борьбе среди военнослужащих в Клайпеде.

К слову, поддержать спортсмена приехали не только близкие и друзья, но целая группа болельщиков из Свислочи – поддержка земляков, по словам тренера, очень чувствовалась и, конечно, стало дополнительной мотивацией к победе над соперником.

«Наш парень выложился на все сто, и мы очень им гордимся». Первые эмоции личного тренера Евгения Королька после «бронзы» в скретче на II Европейских играх

За 7 дней II Европейских игр гродненские спортсмены завоевали 9 медалей

О «королевской» победе гродненского велогонщика Евгения Королька на чемпионате мира в Нидерландах не говорил только ленивый. За плечами спортсмена победа на этапе Кубка мира по трековым гонкам в скретче в американском Лос-Анджелесе и на молодежном чемпионате Европы в Португалии.

Долгое время гродненский велогонщик Евгений Королек лидировал в гонке, но на последнем круге главные соперники вышли вперед – в результате спортсмен смог выйти на третье место.

– В принципе мы довольны результатом, хотя, признаться честно, надеялись на более высокий, – поделился личный тренер спортсмена Юрий Юрченко. – По ходу гонки Женя выступал в качестве фаворита, всем известно, что скретч – его коронная дисциплина. Он очень яростно хотел завоевать победу, просто горел этим и не мог дать соперникам ни малейшей возможности вырваться вперед. А тем более, находясь под домашними трибунами. И в какой-то степени это сыграло против него. Естественно другие спортсмены этого просто так не оставили. За ним следили постоянно, все гонщики старались его обогнать, и с этим было тяжело справиться. Женя потратил очень много сил, догоняя отрывы и ликвидируя атаки, поэтому на финише чуть-чуть не хватило. Сразу после финиша нам удалось немного пообщаться. Первое, что сказал Женя: «Я не мог по-другому, я хотел одержать победу». В любом случае наш парень выложился на все сто и сделал все, что мог. Мы очень гордимся!

То же самое Жене сказали и его родные, приехавшие поддержать. Впрочем, громко болели за спортсмена и зрители – ведь о «королевских» победах Евгения Королька знает вся страна, и можно смело говорить о том, что этот спортсмен завоевал не просто бронзовую медаль II Европейский игр, а поистине народную любовь.

Редакция газеты "Гродзенская праўда" искренне поздравляет гродненских спортсменов с высокими наградами на  II Европейских играх. И вместе с болельщиками со всего региона ждем новых медалей и призовых мест на пьедестале мультиспортивного форума!

Служба информации «ГП»
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Неделя со старта II Европейских игр для гродненских спортсменов оказалась в буквальном смысле, сделанной из "драгоценных металлов": за семь дней...
 
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