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Токаев и Зась обсудили обеспечение безопасности в зоне ответственности ОДКБ
Источник материала: Интерфакс
Встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем состоялась в пятницу в Нур-Султане, сообщает госагентство
Встреча прошла в рамках согласования решения совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении с 1 января 2020 года Зася генеральным секретарем этой организации.
"Президент Казахстана и госсекретарь Совета безопасности Беларуси обсудили актуальные вопросы международный повестки дня и обеспечения безопасности в зоне ответственности ОДКБ. Токаев поддержал назначение Зася высшим административным должностным лицом ОДКБ", - говорится в сообщении.
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Встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем состоялась в пятницу в...
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