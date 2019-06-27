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Токаев и Зась обсудили обеспечение безопасности в зоне ответственности ОДКБ

28.06.2019 10:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем состоялась в пятницу в Нур-Султане, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Госсекретариат Совбеза.

Встреча прошла в рамках согласования решения совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении с 1 января 2020 года Зася генеральным секретарем этой организации.

"Президент Казахстана и госсекретарь Совета безопасности Беларуси обсудили актуальные вопросы международный повестки дня и обеспечения безопасности в зоне ответственности ОДКБ.  Токаев поддержал назначение Зася высшим административным должностным лицом ОДКБ", - говорится в сообщении.

 
 
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Встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем состоялась в пятницу в...
 
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