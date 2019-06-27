Сильный ветер сорвал крыши и повредил электролинии в двух десятках городов и сел Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Вследствие порывов ветра до 20 м/с 27 июня пострадали 18 населенных пунктов в Гомельской (Ветковский, Жлобинский, Речицкий и Чечерский районы), Минской (Дзержинский и Минский районы) и Могилевской (Бобруйский, Кировский и Славгородский районы) областях, сообщили в МЧС Беларуси.

"Повреждены кровли 26 жилых домов, 3 объектов соцкультбыта и 45 сельскохозяйственных зданий. Аварийными бригадами ведутся восстановительные работы. Поступило сообщение об отключении электроэнергии в ЗАО "Птицефабрика "Вишневка" и филиале "Агрокомбинат КХП" ОАО "Бобруйский комбинат хлебопродуктов" в д. Вишневка Бобруйского района Могилевской области. В 22.00 электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 642 населенных пунктов.