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Сильный ветер сорвал крыши и повредил электролинии в двух десятках городов и сел Беларуси

28.06.2019 10:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вследствие порывов ветра до 20 м/с 27 июня пострадали 18 населенных пунктов в Гомельской (Ветковский, Жлобинский, Речицкий и Чечерский районы), Минской (Дзержинский и Минский районы) и Могилевской (Бобруйский, Кировский и Славгородский районы) областях, сообщили в МЧС Беларуси.

"Повреждены кровли 26 жилых домов, 3 объектов  соцкультбыта и 45 сельскохозяйственных зданий. Аварийными бригадами  ведутся восстановительные работы. Поступило сообщение об отключении электроэнергии в ЗАО "Птицефабрика "Вишневка" и филиале "Агрокомбинат КХП" ОАО "Бобруйский комбинат хлебопродуктов" в д. Вишневка Бобруйского района Могилевской области. В 22.00 электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении. 

По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 642 населенных пунктов.

 
 
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Вследствие порывов ветра до 20 м/с 27 июня пострадали 18 населенных пунктов в Гомельской (Ветковский, Жлобинский, Речицкий и Чечерский районы), Минской (Дзержинский и...
 
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