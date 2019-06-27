Беларусь рассчитывает на снижение входной цены на газ до уровня Смоленской области в течение ближайших лет

Источник материала: Интерфакс

Беларусь настаивает, что цена на российский газ для республики должна быть на уровне цен в сопредельной Смоленской области.

"Это определенный элемент переговоров ( с Россией - ИФ), но мы говорим о том, что цены должны сближаться с ближайшим регионом Российской Федерации (Смоленская область - ИФ)", - сказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич журналистам в пятницу в Минске.

Министр отметил: "Мы договариваемся (по цене на газ - ИФ) не только на один год, а на перспективу". "Мы говорим, что до создания единого рынка газа будет четкая траектория формирования цены на газ (для Беларуси - ИФ) - с 2020 года до формирования единого рынка газа (с 1 января 2025 года - ИФ)", - подчеркнул глава Минэнерго.

По словам Каранкевича, в настоящее время переговоры с российской стороной продолжаются. "У нас по переговорам ключевая точка - 1 января 2020 года", - добавил министр.

Как сообщалось, в соответствии с межправительственным протоколом, который был подписан в апреле 2017 года, энергетические ведомства Беларуси и России до 1 июля текущего года должны были согласовать цену на газ для Беларуси с 1 января 2020 года.

Фиксированная цена газа для Беларуси в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. куб. м. Цена на газ с 2020 года остается неопределенной.