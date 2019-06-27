Седьмой день Евроигр-2019: триумф белорусских байдарочников и каноистов и еще чуть-чуть медалей

Источник материала: Интерфакс

Белорусские спортсмены по итогам соревнований II Европейских игр в гребле на байдарках и каноэ завоевали 10 (5 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые) наград. Большинство из них пришлись на седьмой день Европейских игр.

Основной медальный "урожай" хозяева регаты собрали во второй день финалов. Напомним, после первого в их копилке были по одному "золоту" (Марины Литвинчук и Ольги Худенко в байдарках-двойках на 500 м) и "бронзе" (Олега Юрени в байдарках-одиночках на 1000 м).



Представительницы "золотого" экипажа сумели развить свой успех, причем как в дуэте, так и в индивидуальных видах программы. Ольга Худенко стала победительницей соревнований в классе байдарок-одиночек на 500 м (результат финального заезда – 2 мин. 03,929 сек.), опередив на финише принципиальную и очень именитую соперницу из Венгрии Дануту Козак. Марина Литвинчук стала обладательницей награды высшего достоинства на самой протяженной дистанции – 5000 м (24 мин. 52,258 сек.). К имеющимся наградам Ольга и Марина добавили "бронзу" соревнований байдарок-двоек на 200 м (45,073 сек.), пропустив в решающем заезде вперед украинский и немецкий экипажи.

Артем Козырь и Елена Ноздрева стали победителями в классе каноэ-одиночек на спринтерской дистанции 200 м. Один из лидеров в этой дисциплине у мужчин не оставил шансов сопернику. Результат белоруса - 42,835 сек. Серебряная награда у Николае Крачиуна из Италии, а "бронзу" выиграл испанец Альфонсо Бенавидес. Елена Ноздрева, несмотря на сложные погодные условия, уверенно победила среди женщин с результатом 50,351 сек. Второй здесь была представительница Германии Лиза Ян, а Дорота Боровска из Польши – третьей.

Серебряными призерами мультиспортивного форума сегодня стали Надежда Макарченко и Ольга Климова, которые в финальном заезде женских каноэ-двоек на 500 м показали результат 2 мин. 12,924 сек., пропустив вперед только соперниц из Венгрии. Аналогичного успеха добился белорусский экипаж женской байдарки-четверки на дистанции 500 м в составе Маргариты Махневой, Надежды Попок, Ольги Худенко и Марины Литвинчук. От награды высшего достоинства хозяек регаты отделили лишь 0,128 сек. Опередили белорусок и в этом случае венгерские спортсменки. Третьим в финале мужских байдарок-двоек на дистанции 200 м стал Дмитрий Третьяков (39,351 сек.).

"Успешное медальное выступление на II Европейских играх показывает высокий уровень белорусской гребли на байдарках и каноэ в мире, – такое мнение высказала одна из лидеров сборной страны Ольга Худенко, слова которой приводит пресс-служба Европейских игр. – Нашей национальной команде очень хотелось порадовать болельщиков, которые редко видят турниры столь высокого уровня, и показать нашим поклонникам, которые сегодня приехали на канал издалека, что белорусская гребля на байдарках и каноэ – одна из ведущих в мире. Приятно было побеждать перед родными трибунами. Лично я не обращала внимания, какая погода, знала, что мне надо выйти и сделать, что должна и умею".

Помимо обилия наград белорусских байдарочников и каноистов, седьмой день соревнований принес команде еще несколько бронзовых медалей. Третьи места в своих видах завоевали Александр Гуштын (борьба вольная, до 97 кг) и Евгений Королев (велотрек, скретч).

После семи дней соревнований у сборной Беларуси 55 медалей (19 золотых + 13 серебряных + 23 бронзовых). Опережают белорусов только россияне, у которых 72 награды (32 + 16 + 24). На третье место поднялись итальянцы – 19 (8 + 6 + 5), четвертыми в медальном зачете идут украинские спортсмены – 27 (7 + 11 + 9).