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Амнистия в Беларуси затронет 6 тыс. человек - Караев
Источник материала: Интерфакс
Амнистия к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков коснется 6 тыс. человек.
"Согласно предварительным расчетам, реализация данного закона затронет около 6 тысяч осужденных", - сказал министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, представляя законопроект об амнистии в парламенте в пятницу в Минске.
По словам министра, в том числе, из мест лишения свободы освободятся 2035 осужденных, из них – 45 несовершеннолетних, из исправительных учреждений открытого типа будет освобождено 685 человек, состоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях – 3242 осужденных.
"Государство не только карает, но дает возможность исправившимся осужденным досрочно освободиться от отбывания наказания", - подчеркнул Караев.
При этом он отметил, что амнистия не будет распространяться на лиц, совершивших коррупционные преступления. "Амнистия применяется только к лицам, положительно характеризующимся в период отбывания наказания, а также полностью возместившим ущерб, причиненный совершенным преступлением", - добавил министр.
Предлагается распространить амнистию на лиц, относящихся к так называемой льготной категории осужденных, совершивших нетяжкие преступления. Речь идет о несовершеннолетних, беременных женщинах, пенсионерах, инвалидах 1-ой и 2-ой группы, больных онкологическими заболеваниями, а также тех, у кого есть дети в возрасте до восемнадцати лет.
Отдельным категориям осужденных предусмотрено сокращение срока наказания на один год, а несовершеннолетним - на два года.
Амнистию предлагается не распространять на лиц, которые ранее уже попадали под нее, но вновь совершили умышленное преступление, а также на тех, кто злостно нарушал установленный порядок во время отбывания наказания.
Не подпадают под амнистию особо опасные рецидивисты, осужденные за преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершенные организованной группой, коррупционные преступления.
Проект закона об амнистии разрабатывался министерством внутренних дел совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и другими заинтересованными ведомствами по поручению президента Беларуси к 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.
В пятницу нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект об амнистии в двух чтениях. Законопроект должен одобрить Совет Республики.
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Амнистия к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков коснется 6 тыс. человек. "Согласно предварительным расчетам, реализация данного закона...
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