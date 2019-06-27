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Россия подписала контракт на поставку 76 истребителей пятого поколения
Источник материала: Tut.by
Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией «Сухой». Об этом
Ранее сообщалось о подписании на форуме «Армия-2019» 46 государственных контрактов на сумму более 1 трлн рублей, в том числе Минобороны РФ с холдингом «Сухой» был подписан госконтракт на изготовление и поставку многоцелевого истребителя Су-57 для нужд Минобороны РФ.
«76 самолетов», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, сколько самолетов Су-57 получит Минобороны РФ. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко также подтвердил журналистам, что ведомство получит 76 истребителей Су-57 в рамках контракта. Он уточнил, что самолеты будут поставлены, как и поручал президент РФ, до 2028 года.
Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.
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Теперь поставки Су-57 - дело решенное.
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