Россия подписала контракт на поставку 76 истребителей пятого поколения

Источник материала: Tut.by

Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией «Сухой». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.



Фото: wikipedia.org

Ранее сообщалось о подписании на форуме «Армия-2019» 46 государственных контрактов на сумму более 1 трлн рублей, в том числе Минобороны РФ с холдингом «Сухой» был подписан госконтракт на изготовление и поставку многоцелевого истребителя Су-57 для нужд Минобороны РФ.

«76 самолетов», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, сколько самолетов Су-57 получит Минобороны РФ. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко также подтвердил журналистам, что ведомство получит 76 истребителей Су-57 в рамках контракта. Он уточнил, что самолеты будут поставлены, как и поручал президент РФ, до 2028 года.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.