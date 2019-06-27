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Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов и пожелал благополучия и новых громких побед

28.06.2019 10:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздравления белорусским гребцам – победителям II Европейских игр – направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Так, в поздравлении Ольге Худенко, завоевавшей уже вторую золотую медаль II Европейских игр, глава государства отметил:

Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов и пожелал благополучия и новых громких побед

Артёма Козыря Президент поблагодарил за яркое и уверенное выступление.

Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов и пожелал благополучия и новых громких побед

Новых вершин в спортивной карьере Александр Лукашенко пожелал Елене Ноздрёвой.

Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов и пожелал благополучия и новых громких побед

Со вторым золотом II Европейских игр, завоеванным в гонке на 5000 м, Президент поздравил Марину Литвинчук:

Александр Лукашенко поздравил белорусских гребцов и пожелал благополучия и новых громких побед

Александр Лукашенко пожелал всей команде и тренерскому штабу крепкого здоровья, благополучия и новых громких побед.  

Александр Лукашенко – польскому журналисту: готовьтесь, мы приедем на III Европейские игры самым сильным составом

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Поздравления белорусским гребцам – победителям II Европейских игр – направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24...
 
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