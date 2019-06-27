|
В Пинске местный житель угрожал участковым инспекторам ножом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пинске милиционер обезоружил угрожавшему ему ножом мужчину.
Как
Прибывшие на вызов участковые постучались в дверь к заявителю, но звонивший не захотел впускать милиционеров, а также начал словесный конфликт. Когда правоохранителям всё же удалось убедить гражданина открыть дверь, хозяин квартиры встретил их с ножом в руке.
Один из милиционеров всерьёз отнесся к угрозе, выбил у мужчины нож и применил физическую силу. После этого на нарушителя были надеты наручники.
Гражданин задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК РБ.
Весной 2019 года в Столбцовском районе отец с двумя сыновьями напал на соседа, а затем – на прибывшего сотрудника милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Пинске милиционер обезоружил угрожавшему ему ножом мужчину. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 44-летний местный житель позвонил в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)