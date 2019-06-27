В Пинске местный житель угрожал участковым инспекторам ножом

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пинске милиционер обезоружил угрожавшему ему ножом мужчину.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 44-летний местный житель позвонил в милицию и рассказал, что тёща украла у него деньги.

Прибывшие на вызов участковые постучались в дверь к заявителю, но звонивший не захотел впускать милиционеров, а также начал словесный конфликт. Когда правоохранителям всё же удалось убедить гражданина открыть дверь, хозяин квартиры встретил их с ножом в руке.



Фото: УВД Брестского облисполкома

Один из милиционеров всерьёз отнесся к угрозе, выбил у мужчины нож и применил физическую силу. После этого на нарушителя были надеты наручники.

Гражданин задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК РБ.

Весной 2019 года в Столбцовском районе отец с двумя сыновьями напал на соседа, а затем – на прибывшего сотрудника милиции.