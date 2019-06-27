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В Пинске местный житель угрожал участковым инспекторам ножом

28.06.2019 10:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пинске милиционер обезоружил угрожавшему ему ножом мужчину.  

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 44-летний местный житель позвонил в милицию и рассказал, что тёща украла у него деньги.  

Прибывшие на вызов участковые постучались в дверь к заявителю, но звонивший не захотел впускать милиционеров, а также начал словесный конфликт. Когда правоохранителям всё же удалось убедить гражданина открыть дверь, хозяин квартиры встретил их с ножом в руке.  

В Пинске местный житель угрожал участковым инспекторам ножом
Фото: УВД Брестского облисполкома  

Один из милиционеров всерьёз отнесся к угрозе, выбил у мужчины нож и применил физическую силу. После этого на нарушителя были надеты наручники.  

Гражданин задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК РБ.  

Весной 2019 года в Столбцовском районе отец с двумя сыновьями напал на соседа, а затем – на прибывшего сотрудника милиции.  

Правоохранителю пришлось применить оружие – подробнее здесь.  

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Новости Беларуси. В Пинске милиционер обезоружил угрожавшему ему ножом мужчину.   Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 44-летний местный житель позвонил в...
 
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