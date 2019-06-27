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Новый глава МВД разрешил подходить к фигуре городового
28.06.2019 11:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Подходить к скульптуре городового в Минске всегда можно, заверил журналистов глава МВД Беларуси Юрий Караев. По словам министра, нельзя делать лишь то, что оскорбляет общество.
Памятник городовому установлен в Минске около здания Министерства внутренних дел. Не раз монумент оказывался в новостях в негативном контексте: повесившего на памятник шарф мужчину задерживали, а "оскорбившего" городового подростка заставляли извиняться, пишет
"К нему всегда можно подходить", - ответил на вопрос журналистов Караев.
На уточнение о том, можно ли теперь на него повесить шарф, министр подчеркнул: нельзя делать только оскорбляющие общество вещи.
"Все, что не оскорбляет человеческое достоинство - можно", - добавил он.
Караев был назначен министром внутренних дел в июне. На посту главы МВД он сменил Игоря Шуневича.
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Подходить к скульптуре городового в Минске всегда можно, заверил журналистов глава МВД Беларуси Юрий Караев. По словам министра, нельзя делать лишь то, что...
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