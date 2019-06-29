Палата представителей приняла сегодня на заседании в первом и втором чтениях законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект разработан по поручению Президента. «В Беларуси всегда применяется принцип гуманизма в отношении лиц, отбывающих наказание. Государство не только карает, но и дает возможность исправившимся осужденным досрочно освободиться от отбывания наказания», — сказал, представляя документ в парламенте, министр внутренних дел Юрий Караев.

Он рассказал об особенностях законопроекта. Срок его исполнения увеличен с 6 до 9 месяцев. Предлагается сократить наказание на один год не только лицам, совершившим преступления, предусмотренные ч.1 ст.328, но ч.ч.2 и 3 этой статьи. «В норму закона об амнистии, которая предусматривает сокращение срока наказания, введена дополнительная категория — несовершеннолетние. Им срок наказания предлагается сократить на два года», — отметил министр.

Юрий Караев подчеркнул, что амнистия не будет распространяться на лиц, совершивших коррупционные преступления, перечень которых указан в декрете от 10 мая 2019 года №3.

Как сообщалось, амнистия будет применяться только к лицам, которые положительно характеризуются и полностью возместили ущерб, причиненный преступлением.

Предлагается не распространять амнистию на тех, кто ранее ею воспользовался, но вновь совершил преступление. Это же относится и к тем, кто злостно нарушает установленный порядок отбывания наказания, особо опасным рецидивистам. Амнистия не будет распространяться на тех, кто совершил определенные категории преступлений. Среди них преступления против жизни и здоровья человека, половой неприкосновенности, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершенные организованной группой, коррупционные преступления.

Принятие закона об амнистии и его реализация не повлечет за собой ухудшения криминогенной обстановки. Амнистия применяется, как правило, к тем, кто впервые осужден к лишению свободы за преступления, не относящиеся к категории тяжких либо не представляющие большой общественной опасности.

Законопроект разрабатывался Министерством внутренних дел совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и другими заинтересованными ведомствами.

БЕЛТА.