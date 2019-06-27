Выставка «Спорт ХХІ века в скульптуре», приуроченная к II Европейским играм, открылась во Дворце Независимости, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции — 14 скульптурных работ (причем две из них пока только в макетном изображении), представляющих 9 видов спорта. Произведения выполнены в бронзе с серебрением и золочением, пьедесталом для них служат содалит, лазурит, родонит, красная яшма, нефрит. В металле и камне запечатлены образы спортсменов — хоккеистов, футболистов, дзюдоистов, волейболистов, баскетболистов, устремленных к новым победам, а также накал спортивных состязаний.

«Уникальность работ — в поворотно-обзорной системе, впервые применяемой в скульптуре малых форм. Специальная огранка минералов усиливает экспрессию композиции. Мы задумывали эти скульптурные работы как кабинетные, настольные. Они небольшие по размеру, но очень ярко и реалистично передающие спортивную динамику», — рассказал основатель классического ювелирного дома «Лобортас» Игорь Лобортас, который и представил выставку в Минске.

По его словам, в подготовке экспозиции была задействована команда мастеров, которые работали на протяжении примерно восьми месяцев.

«Передача образа человека ХХI века потребовала от художников и мастеров поиска множества решений, как творческих, так и технических. Стало очевидным, что новую форму способна доподлинно передать спортивная тематика, в которой динамика и характерные черты бескомпромиссного соперничества играют ключевую роль, — сказал Игорь Лобортас. — Как известно, тема спорта вызывает активный интерес в современном мире. Этому послужили возродившиеся с 1896 года Олимпийские игры. Таким образом, за последние более чем 100 лет спорт превратился в одно из наивысших достижений цивилизации, послужив толчком к зарождению новейшего вида искусства — динамичной скульптурной миниатюры».

Классический ювелирный дом «Лобортас» реализует направления «Реализм XXI века» и «Спорт XXI века» в том числе в скульптуре малых форм. Как обещают организаторы, миниатюрная скульптура хоккеиста, вероятнее всего, останется в Беларуси в память об этой выставке, а также о II Европейских играх.

БЕЛТА.

Фото БЕЛТА.