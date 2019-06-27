Первый месяц засушливого лета стал испытанием для аграриев. Оборону держали крепко – ведь на кону будущий урожай. Жара и потеря влаги привели к тому, что земледельцы страны подсчитывают ущерб.

Безусловно, в большей степени это коснулось южных областей республики. Есть потери и в остальных регионах. Но они оказались не столь масштабными.

В Смолевичском районе центрального региона страны аграрии рассчитывают на неплохой урожай. Больших потерь от засухи нет. Зато есть иная проблема – вредители, от которых посевы страдают не меньше, чем от аномальной жары.

В разговоре с главным агрономом государственного предприятия «ЖодиноАгроПлемЭлита» Алексеем Алексеевичем Скороходом (на фото) эта мысль четко прослеживается:

– В этом году озимых было посеяно 2 800 гектаров, потери составили – 25 гектаров. Но здесь урон привнесли не погодные условия, а скорее, человеческий фактор. Посевы пострадали во время прокладки электрических сетей. Ущерб нам возмещается. Нынешние же перепады температур сейчас больше влияют на развитие болезней. Но своевременную защиту по колосу мы провели, поэтому допускаем только частичные потери от болезней. Ожидаемые потери от засухи – 10 процентов, в то время как несвоевременная или некачественная обработка посевов от вредителей и болезней нанесла бы нам гораздо больший ущерб – до 30 процентов массы колоса.

Испытанием стал прошлый год. Когда потеря урожая составила около тридцати процентов. В этом году весна была засушливая, почти два месяца не было осадков, что в свою очередь вызывало обоснованные опасения. Но в начале мая прошли дожди, которые спасли весь урожай. Иначе прошлогодняя ситуация повторилась бы.

В хозяйстве стараются сделать все, чтобы сохранить урожай. Поскольку весь урожай зерновых уходит на животноводство. Организационно-производственная структура государственного предприятия «ЖодиноАгроПлемЭлита» включает в себя пять молочно-товарных ферм, молочно-товарный комплекс «Березовица», селекционно-товарный комплекс по выращиванию свиней «Будагово», свинотоварную ферму «Заречье», «Школу-ферму», свинотоварную ферму «Калюжки».

На год, чтобы покрыть нужды животноводства, предприятию нужно 25 тысяч тонн зерна. В этом году, если не подведет погода, планируют собрать около 14 тысяч, еще 6 тысяч – доберут кукурузой.

В последние годы в хозяйстве успешно занимались рапсом. В этом году по рапсу ситуация тоже стабильная, в планах – поднять урожайность в два раза и получить с гектара свыше 30 центнеров. Здесь значительную роль сыграла теплая осень и мягкая зима, благодаря которой рапс хорошо перезимовал. Своевременно внесли удобрения, подкормили, сделали полную систему защиты, купили хорошие гибриды.

Однако мягкая зима благоволит не только растениям, но и их многочисленным вредителям и болезням. А их с каждым годом становиться все больше и больше. Если зимы останутся такими же, без использования пестицидов урожай сохранить будет все сложнее и сложнее.

В разговоре с начальником отдела растениеводства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Смолевичского райисполкома Михаилом Толкачем выяснилось, что потери урожая в этом году должны быть незначительными. Ситуация с погодными условиями не вызывает особых опасений, хотя наблюдается малое выпадение осадков и повышенный температурный режим. Однако соблюдение технологий возделывания культур, своевременное внесение удобрений, в свою очередь способствует сокращению отрицательных воздействий неблагоприятных температур. Что касается проблемы с вредителями, на сельхозпредприятиях ведется постоянный мониторинг наблюдения за посевами.

Хорошие показатели в районе по заготовке травяных кормов. На условную голову заготовлено на один центнер кормовых единиц больше к уровню прошлого года. Положительная динамика отслеживается на зерновых и рапсовых полях.

Но итоги подводить пока рано. К уборочной в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» планируют приступить в конце июля, рапс начнут убирать раньше – недели через две. По сравнению с прошлым годом уборочная страда сдвинется на несколько дней. Причиной этому станет ранняя весна, но никак не засушливое лето.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.