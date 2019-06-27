Их пилы заточены на победу  

В минувшие выходные в нашем районе прошли традиционные ежегодные соревнования профессионального мастерства вальщиков леса. В нем приняли участие представители всех лесничеств Смолевиччины.





Конкурсы лесорубов проводятся с целью освоения и распространения международных требований по приемам труда на валке леса, обрезке сучьев, раскряжевке, способствуют распространению передового опыта высокопроизводительного и безопасного труда на лесосечных работах, повышению престижа профессии, подготовки лесорубов высшего уровня мастерства. К слову, есть в нашем лесхозе высококлассные профессионалы, такие как чемпион национальной сборной вальщиков леса Республики Беларусь Виктор Михайлович Зарембо, который награжден нагрудным знаком Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь «Ганаровы лесавод».

На мероприятии, которое в этом году проходило на территории Кленникского лесничества, участники представляли ведущую и уважаемую профессию лесного комплекса – вальщик леса, от профессионализма которого многом зависит конечный результат любого лесозаготовительного коллектива.





От каждого лесничества и лесопункта в состязании приняли участие по два вальщика. Лесорубы соревновались в пяти разных операциях, включающих работу бензопилой и топором: «Валка деревьев», «Монтаж цепи», «Комбинированный рез», «Точная раскряжевка» и «Обрезка сучьев». К участникам конкурса предъявлялся целый ряд строгих требований. Дерево нужно было свалить точь-в-точь на воткнутый в нескольких метрах колышек-вешку. Чтобы на распиливаемом бревне не было отщепов, его должны были распилить в два приема – сверху и снизу. Места стыка, где встретились два пропила, не должно быть видно. Комиссия учитывала все – точность падения, угол и глубину подпила, длину недопила, скорость работы и другие нормативы. При замене цепи на бензопиле учитывалась скорость, точность и натяжение цепи. Команду судей возглавил главный инженер ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» Андрей Александрович Залевский.

Представители государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз» перед началом соревнований не волновались, ведь все эти операции они ежедневно проделывают во время своей трудовой деятельности и уже достигли в этом определенного мастерства. Сложнее было судьям, которые должны были определить лучших вальщиков из числа профессионалов.

В этом году ими стали вальщики Юрьевского лесничества: лесничий Виктор Михайлович Зарембо и лесник Михаил Петрович Петрович, второе место заняли представители Жодинского лесничества, за которое выступали вальщики леса Юрий Викторович Кравченок и Николай Николаевич Добровольский, бронзу взяла команда Волмянского лесничества в составе вальщиков леса Александра Федоровича Мархатка и Николая Николаевича Автушко.





Вальщик леса – сегодня одна из самых травмоопасных профессий. Поэтому такие соревнования – дополнительная подготовка, которая нужна, чтобы работа лесорубов была не только качественной, но и безопасной. Кроме этого, данный конкурс является школой передового опыта, участники которой получают возможность обменяться опытом по совершенствованию приемов работы с бензопилой, продемонстрировать свое мастерство.

Подводя итоги соревнования среди вальщиков леса «Лесоруб -2019», директор ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» Андрей Леонидович Пышный поблагодарил участников за высокие результаты и безопасные методы работы.

По сложившейся традиции, все победители и призеры соревнований были отмечены дипломами и денежными премиями. Утешающий приз получила команда, которая набрала наименьшее количество баллов. В этом году такой командой стали представители Смолевичского лесничества, которые получили утешительный приз – «ржавую» пилу, а вместе с ней и право принимать соревнования в следующем году. Таким образом, коллеги оптимистично в шуточной манере поддерживают проигравших, стимулируя их в следующем году к победе.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

На фото: в ходе конкурса.

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