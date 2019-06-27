3 июля пройдут праздничные мероприятия на центральной площади города.
С 10.00 будут работать площадки:
– выставка-продажа «Город мастеров»;
– «Планета детства» (сладкая вата, батуты, карусели и др.);
– театрализованная музыкальная инсталляция «На привале» (полевая кухня, военная техника и др.);
– «Игры нашего двора» (настольные игры, шашки, домино, шахматы и др.);
– «У люстэрку стагоддзяў» (краеведческая выставка, выставка картин);
– литературный дворик «Гаворка беларуская – чытаем па-беларуску аб роднай зямлі»;
– площадка силовых структур.
С 10.00 также начнут работу торговые ряды, летние кафе.
11.00-11.40 – торжественный митинг-концерт «Мы помним, мы гордимся!..»
11.40 – открытие аллеи героев, возложение венков и цветов к стеле героев.
12.00 – праздничный концерт «Квітней, мая Радзіма».
16.00 – показ художественного фильма «Солдатик» в Смолевичском ГДК.
16.00 – дискотечная программа для детей и подростков в городском молодежном центре «Смородина».
20.30–22.55 – концертная программа «Беларусь – адзіная Радзіма» с участием звезд эстрады: Руслана Алехно, группы «Атлантика».
22.55 – республиканская акция «Спяваем гімн разам».
23.00 – праздничный фейерверк.