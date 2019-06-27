3 июля пройдут праздничные мероприятия на центральной площади города.

С 10.00 будут работать площадки:

– выставка-продажа «Город мастеров»;

– «Планета детства» (сладкая вата, батуты, карусели и др.);

– театрализованная музыкальная инсталляция «На привале» (полевая кухня, военная техника и др.);

– «Игры нашего двора» (настольные игры, шашки, домино, шахматы и др.);

– «У люстэрку  стагоддзяў» (краеведческая выставка, выставка картин);

– литературный  дворик «Гаворка беларуская – чытаем па-беларуску аб роднай зямлі»;

– площадка силовых структур.

С 10.00 также начнут работу торговые ряды, летние кафе.

11.00-11.40 – торжественный митинг-концерт «Мы помним, мы гордимся!..»

11.40 – открытие аллеи героев, возложение венков и цветов к стеле героев.

12.00  – праздничный концерт «Квітней, мая Радзіма».

16.00 – показ художественного фильма «Солдатик» в Смолевичском ГДК.

16.00 – дискотечная программа для детей и подростков в городском молодежном центре «Смородина».

20.30–22.55 концертная программа «Беларусь – адзіная Радзіма» с участием звезд эстрады: Руслана Алехно, группы «Атлантика».

22.55 – республиканская акция «Спяваем гімн разам».

23.00 – праздничный фейерверк.