При освобождении Смолевиччины

На перекрестке дорог, у деревни Калита нашего района, стоит на каменном пьедестале бронзовый солдат, склонив голову в скорбном молчании над ранитными плитами, под которыми покоятся его боевые товарищи, погибшие в жесточайших боях операции по освобождению Беларуси «Багратион».

Несколько лет назад, когда разрушительный ураган пронесся над этой местностью, снося с лица земли дома, строения, деревья, бронзовый солдат уцелел, выстоял под напором бури, хотя вокруг памятника были уничтожены все деревья. Выстоял солдат, будто собой стремился заслонить тех, кто навсегда остался лежать в этой земле после боев 1944-го года.

Даже один воин, отдавший жизнь за Родину, достоин благодарной памяти. А здесь в братской могиле – несколько десятков солдат и офицеров, погибших при освобождении нашего края от завоевателей. На плитах – имена людей самых разных национальностей: Барышников, Алаев, Баранов, Башкатов, Иванов, Когаль, Мурадов, Потихо, Элькин, Чуб, Филатов, Кондауров и многие другие.

В этой могиле – азербайджанин Газанфар Акперов, уроженец Нахичеванской республики, Герой Советского Союза. Высокого звания был удостоен посмертно за мужество и героизм, проявленные в бою возле деревни Волма при разгроме «минского котла». Командир орудия противотанкового полка, старший сержант Акперов вместе с расчетом орудия уничтожили четыре немецких «тигра» и более 60 фашистов. В этой битве отважный воин погиб.





Татьяна Николаевна Барамзина, совсем еще молоденькая девушка с Удмуртии, телефонистка и снайпер, также была удостоена звания Героя Советского Союза за отвагу и стойкость в борьбе с врагами в боях за освобождение Смолевиччины и похоронена в Калите.

В ночь с 4 на 5 июля 1944 года батальон, где служила Барамзина, был направлен в тыл противника, чтобы у деревни Пекалин не позволить противнику вырваться из окружения. Батальон столкнулся с неравными силами фашистов. Из снайперской винтовки девушка уничтожила два десятка немцев, потом получила приказ командира оказать помощь раненым. Отступающие фашисты ворвались в блиндаж, где Татьяна перевязывала раненых. Она отстреливалась до последнего патрона, защищая раненых. Немцы схватили девушку, долго пытали, били, кололи штыками, подносили к лицу огненный факел. Потом расстреляли.





Когда подоспели наши войска, изуродованное тело девушки трудно было узнать. Умирающий офицер, один из раненых, успел рассказать о последних минутах девушки-бойца.

Вот такой ценой давалась победа. И мы не должны об этом забывать. Бронзовый солдат на братской могиле – это и наша память, и наша гордость, и наша благодарность тем, кто завоевал мир..

Э.ПОТАПЧИК.

Фото Александра ВОЛОДЬКО и из архива редакции.