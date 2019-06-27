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Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился на 1,7% до $16,6 млрд

28.06.2019 10:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился на 1,7% до ,6 млрд
Фото из открытых источников

В январе-мае привлечены внешние государственные займы на сумму $326,7 млн, в том числе $269,5 млн - правительства и банков России, $36,4 млн - МБРР, $13,7 млн - ЕБРР и СИБ, $7,1 млн - Экспортно-импортного банка Китая.

Погашение внешнего государственного долга за пять месяцев 2019 года составило $660,5 млн, из которых $286,9 млн - правительству России, $247,2 млн - Экспортно-импортному банку Китая, $88,3 млн - ЕФСР, $36,6 млн - МБРР, $0,8 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 июня составил Br43,9 млрд и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на Br1,5 млрд, или на 3,3%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня составил Br9,1 млрд, увеличившись с начала года на Br0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,2%.

За январь-май 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $500,3 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $157,3 млн и Br227,2 млн.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Внешний государственный долг Беларуси на 1 июня 2019 года составил $16,6 млрд, снизившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%, сообщили в...
 
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