Новый глава МВД разрешил трогать городового. Но нежно

Источник материала: KYKY

Новый глава МВД Юрий Караев, который пришел в должность после отставки Игоря Шуневича , разрешил трогать статую минского городового. Об этом сообщает TUT.by.

После заседания в парламенте журналисты спросили, изменится ли формат отношений людей и городового. На что Караев ответил утвердительно: скульптуру разрешили обнимать и надевать на нее шарфик, но без оскорбительных для общества действий. «Все делать по-человечески – вот и все», – пояснил министр.

Напомним, в прошлом году подросток дал городовому пощечину, за что милиция составила на него протокол. Парня заставили попросить прощения у скульптуры и раскаяться. Затем памятник поцеловали девушки: их попросили не прикасаться к нему по требованию руководства. Силовики задержали двух активистов, которые принесли к городовому похоронный венок. 18-летняя студентка провела два дня в изоляторе из-за того, что в шутку замахнулась ногой на скульптуру. А мае 2019-го арестовали туристов из России: молодая пара сфотографировалась позади памятника.

Арт на обложке: @_Slashman, Twitter.