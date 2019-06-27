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Новый глава МВД разрешил трогать городового. Но нежно

28.06.2019 10:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Новый глава МВД Юрий Караев, который пришел в должность после отставки Игоря Шуневича, разрешил трогать статую минского городового. Об этом сообщает TUT.by.

После заседания в парламенте журналисты спросили, изменится ли формат отношений людей и городового. На что Караев ответил утвердительно: скульптуру разрешили обнимать и надевать на нее шарфик, но без оскорбительных для общества действий. «Все делать по-человечески – вот и все», – пояснил министр.

Напомним, в прошлом году подросток дал городовому пощечину, за что милиция составила на него протокол. Парня заставили попросить прощения у скульптуры и раскаяться. Затем памятник поцеловали девушки: их попросили не прикасаться к нему по требованию руководства. Силовики задержали двух активистов, которые принесли к городовому похоронный венок. 18-летняя студентка провела два дня в изоляторе из-за того, что в шутку замахнулась ногой на скульптуру. А мае 2019-го арестовали туристов из России: молодая пара сфотографировалась позади памятника.

Арт на обложке: @_Slashman, Twitter.

 
 
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Новый глава МВД Юрий Караев, который пришел в должность после отставки Игоря Шуневича, разрешил трогать статую минского городового. Об этом сообщает TUT.by. После...
 
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