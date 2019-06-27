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Новый глава МВД разрешил трогать городового. Но нежно
Источник материала: KYKY>
Новый глава МВД Юрий Караев, который пришел в должность
После заседания в парламенте журналисты спросили, изменится ли формат отношений людей и городового. На что Караев ответил утвердительно: скульптуру разрешили обнимать и надевать на нее шарфик, но без оскорбительных для общества действий. «Все делать по-человечески – вот и все», – пояснил министр.
Напомним, в прошлом году подросток дал городовому пощечину, за что милиция составила на него протокол. Парня
Арт на обложке: @_Slashman, Twitter.
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Новый глава МВД Юрий Караев, который пришел в должность после отставки Игоря Шуневича, разрешил трогать статую минского городового. Об этом сообщает TUT.by. После...
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