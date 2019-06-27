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Макей: никаких поправок в Союзный договор не предполагается

28.06.2019 11:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предложения об углублении интеграции прорабатываются.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что работа по углублению интеграции не предусматривает внесения поправок в Союзный договор.


Владимир Макей. Фото: МИД Беларуси

 
«Еще идет процесс разработки предложений по дальнейшему углублению интеграции. Никаких поправок не предполагается», — сказал он, передает БелТА.

По словам Макея, речь идет о полномасштабном выполнении мероприятий, которые предусмотрены Союзным договором. Он отметил, что его положения не были реализованы.

«Сейчас как раз идет работа над их анализом и разработка предложений по полномасштабной имплементации тех положений. Плюс идет дискуссия, как решать проблемы, которые сегодня лежат на поверхности, по которым имеются какие-то расхождения или споры», — сказал министр иностранных дел.

В ближайшие дни президент России Владимир Путин приедет в Минск на церемонию закрытия Европейских игр. Александр Лукашенко будет обсуждать с ним в том числе и интеграционные вопросы.

Напомним, в соответствии с Союзным договором 1999 года в СГ создается Высший Государственный Совет, Парламент, Совет Министров, Суд, Счетная палата Союзного государства. При этом государственная власть в странах-участница осуществляют орган, образованные в соответствии с их конституциями. В договоре также прописано, что каждое из государств сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб и другие атрибуты государственности с учетом переданных СГ полномочий. Государства остаются участниками ООН. При этом у СГ должен появиться свой гимн, герб и флаг.


Союзное государство имеет единую валюту, единый эмиссионный центр. К исключительному ведению СГ отнесены создание единого экономического пространства, денежно-кредитная, валютная, налоговая и ценовая политика, единые правила конкуренции и защиты прав потребителей, объединенная транспортная и энергетическая системы, разработка и размещение совместного оборонного заказа, единая торговая и тарифная политика, единое законодательство об иностранных инвестициях, разработка, утверждение и исполнение бюджета СГ, управление собственностью СГ, функционирование региональной группировки войск, пограничная политика, стандарты, эталоны, статистический и бухгалтерский учет.


 
Теги: Минск
 
 
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Предложения об углублении интеграции прорабатываются.
 
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