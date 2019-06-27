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В Брюсселе белорусы протестовали против против возвращения России в ПАСЕ

28.06.2019 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К акции, организованной белорусами, присоединились активисты из Украины и Грузии.



Как пишет сайт bielarus.eu, пикет был логической реакцией на непоследовательные действия политиков ПАСЕ, которые без видимых причин вернули российских агрессоров в структуры политической власти Европы. Пикет был организован представителем Рады БНР в Бельгии. Участие в пикете приняли активисты белорусской, украинской и грузинской диаспор.

К пикету присоединился известный белорусский политик, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, который принес в подарок свои книги.

Украинские дипломаты пришли поблагодарить участников манифестации за их активную политическую позицию. Также подходили представители Литвы, Польши и Грузии, чтобы морально поддержать выразить свою солидарность.

Во время пикета была распространено большое количество информационных бюллетеней.

 
 
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К акции, организованной белорусами, присоединились активисты из Украины и Грузии.
 
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