В Брюсселе белорусы протестовали против против возвращения России в ПАСЕ









bielarus.eu , пикет был логической реакцией на непоследовательные действия политиков ПАСЕ, которые без видимых причин вернули российских агрессоров в структуры политической власти Европы. Пикет был организован представителем Рады БНР в Бельгии. Участие в пикете приняли активисты белорусской, украинской и грузинской диаспор. Как пишет сайт, пикет был логической реакцией на непоследовательные действия политиков ПАСЕ, которые без видимых причин вернули российских агрессоров в структуры политической власти Европы. Пикет был организован представителем Рады БНР в Бельгии. Участие в пикете приняли активисты белорусской, украинской и грузинской диаспор.





К пикету присоединился известный белорусский политик, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, который принес в подарок свои книги.





Украинские дипломаты пришли поблагодарить участников манифестации за их активную политическую позицию. Также подходили представители Литвы, Польши и Грузии, чтобы морально поддержать выразить свою солидарность.





Во время пикета была распространено большое количество информационных бюллетеней.