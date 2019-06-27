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В Брюсселе белорусы протестовали против против возвращения России в ПАСЕ
Источник материала: Партизан
К акции, организованной белорусами, присоединились активисты из Украины и Грузии.
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К пикету присоединился известный белорусский политик, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, который принес в подарок свои книги.
Украинские дипломаты пришли поблагодарить участников манифестации за их активную политическую позицию. Также подходили представители Литвы, Польши и Грузии, чтобы морально поддержать выразить свою солидарность.
Во время пикета была распространено большое количество информационных бюллетеней.
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К акции, организованной белорусами, присоединились активисты из Украины и Грузии.
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