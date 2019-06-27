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Трамп погрозил Путину пальцем

28.06.2019 10:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трамп сказал Путину не вмешиваться в выборы в США.

Президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что поднимет во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тему российского вмешательства в американские выборы, сообщает "Интерфакс".

По сообщению американских журналистов, перед переговорами с Путиным в Осаке Трампа спросили, скажет ли он российскому лидеру о недопустимости такого вмешательства в выборы 2020 года. "Конечно, я сделаю это", - ответил Трамп.


Затем, повернувшись к Путину, он дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы" и погрозил пальцем.

Переговоры Трампа и Путина длились почти полтора часа.

Ранее российская сторона планировала на беседу Путина и Трампа время с 14 до 15:00 местного времени (8:00-9:00 по Минску), однако отмечала, что все будет зависеть от того, как пойдет разговор.


 


 
Теги: Минск
 
 
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Трамп сказал Путину не вмешиваться в выборы в США.
 
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