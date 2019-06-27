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Землю атакует самая мощная магнитная буря июня: как уберечься

28.06.2019 10:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу, 28 июня, Землю накроет самая мощная в нынешнем месяце магнитная буря.

Неприятности для метеозависимых людей проявятся в виде сильных головных болей, слабости, сонливости и снижении работоспособности, пишут belnovosti.by

Помимо названных выше симптомов повышается риск ухудшения самочувствия без видимых на то причин, люди становятся раздражительными, рассеянными, апатичными. И это не считая головных болей и скачков давления.

Медики рекомендуют заблаговременно подготовиться к магнитным бурям. В первую очередь стоит отказаться от вредной пищи и переедания, больше внимания уделяя овощам, фруктами, белому мясу, рыбе.

Эти предостережения вовсе не лишние — они помогут защититься от коварного удара извне. Кстати, также рекомендуется в этот день отказаться от кофе и пить мятный чай. А вообще побольше следует потреблять воды.

Еще одна полезная рекомендация — не стоит накануне и в день геомагнитного возмущения потреблять спиртные напитки.


Также врачи советуют воздержаться от решения сложных задач, требующих значительных моральных, интеллектуальных или физических усилий.

Уделяйте больше времени сну. При хронических заболеваниях необходимо в день «пришествия» магнитной бури иметь быстрый доступ к лекарствам.

Незадолго до сна совершите прогулку на свежем воздухе. Примерно за час-полтора перед сном «отключитесь» от гаджетов. Откажитесь от дальних поездок.

 
 
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В пятницу, 28 июня, Землю накроет самая мощная в нынешнем месяце магнитная буря.
 
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