Землю атакует самая мощная магнитная буря июня: как уберечься

belnovosti.by Неприятности для метеозависимых людей проявятся в виде сильных головных болей, слабости, сонливости и снижении работоспособности, пишут





Помимо названных выше симптомов повышается риск ухудшения самочувствия без видимых на то причин, люди становятся раздражительными, рассеянными, апатичными. И это не считая головных болей и скачков давления.





Медики рекомендуют заблаговременно подготовиться к магнитным бурям. В первую очередь стоит отказаться от вредной пищи и переедания, больше внимания уделяя овощам, фруктами, белому мясу, рыбе.





Эти предостережения вовсе не лишние — они помогут защититься от коварного удара извне. Кстати, также рекомендуется в этот день отказаться от кофе и пить мятный чай. А вообще побольше следует потреблять воды.





Еще одна полезная рекомендация — не стоит накануне и в день геомагнитного возмущения потреблять спиртные напитки.









Также врачи советуют воздержаться от решения сложных задач, требующих значительных моральных, интеллектуальных или физических усилий.





Уделяйте больше времени сну. При хронических заболеваниях необходимо в день «пришествия» магнитной бури иметь быстрый доступ к лекарствам.





Незадолго до сна совершите прогулку на свежем воздухе. Примерно за час-полтора перед сном «отключитесь» от гаджетов. Откажитесь от дальних поездок.