Посмотрите, чем кормят спортсменов на Европейских играх

Каждый день в меню столовой примерно 250−300 блюд, из них около 50 — традиционно белорусские. На кухне готовят около 150 поваров. Меню составлено на неделю «строго по олимпийским стандартам», потом его повторят.





Можно выбрать из блюд европейской, белорусской, азиатской и халяльной кухни. Также отдельная линия гриль, пасты и пиццы. Предусмотрена еда для вегетарианцев и тех, кто исключает глютен.





Самые длинные очереди обычно выстраиваются за блюдами европейской кухни, второе по популярности место — помещение для белорусской кухни. Посетителей здесь принимают с 12:00 до 23:00. За день проходят около 1800 человек, в основном швейцарцы, итальянцы, нидерландцы, ирландцы.





Оценили атлеты и белорусскую «молочку». С полок сметают йогурты, пахту, творожки. Мясо, говорят, у нас шикарное, и подходят за добавкой мясных блюд. Из напитков в топе вода, изотоники и кола.









Был день, когда в основной столовой приготовили 11,5 тонны еды. В деревне на тот момент проживали 5220 спортсменов.





В деревне соблюдается пищевая безопасность. Сюда нельзя проносить и провозить еду, а также готовить самим.





По словам начальника управления по организации питания фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Юлии Кравченко, по всем показателям — чистота, быстрое обслуживание очередей, вкусу еды беларуская столовая «побила рекорды олимпийских деревень» и беларусы «получили высокую оценку от Европейских олимпийских комитетов».



