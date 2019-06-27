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Посмотрите, чем кормят спортсменов на Европейских играх

28.06.2019 10:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спортсмены II Европейских игр могут поесть в Деревне в любое удобное время: утром, в обед и вечером. В топе блюд у парней и девушек — куриный бульон, омлет, блинчики, паста и пицца. А еще все, что готовят из мяса и творога, сообщает TUT.BY.
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Каждый день в меню столовой примерно 250−300 блюд, из них около 50 — традиционно белорусские. На кухне готовят около 150 поваров. Меню составлено на неделю «строго по олимпийским стандартам», потом его повторят.

Можно выбрать из блюд европейской, белорусской, азиатской и халяльной кухни. Также отдельная линия гриль, пасты и пиццы. Предусмотрена еда для вегетарианцев и тех, кто исключает глютен.

Самые длинные очереди обычно выстраиваются за блюдами европейской кухни, второе по популярности место — помещение для белорусской кухни. Посетителей здесь принимают с 12:00 до 23:00. За день проходят около 1800 человек, в основном швейцарцы, итальянцы, нидерландцы, ирландцы.

Оценили атлеты и белорусскую «молочку». С полок сметают йогурты, пахту, творожки. Мясо, говорят, у нас шикарное, и подходят за добавкой мясных блюд. Из напитков в топе вода, изотоники и кола.


Был день, когда в основной столовой приготовили 11,5 тонны еды. В деревне на тот момент проживали 5220 спортсменов.

В деревне соблюдается пищевая безопасность. Сюда нельзя проносить и провозить еду, а также готовить самим.

По словам начальника управления по организации питания фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Юлии Кравченко, по всем показателям — чистота, быстрое обслуживание очередей, вкусу еды беларуская столовая «побила рекорды олимпийских деревень» и беларусы «получили высокую оценку от Европейских олимпийских комитетов».


 
 
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Спортсмены II Европейских игр могут поесть в Деревне в любое удобное время: утром, в обед и вечером. В топе блюд у парней и девушек — куриный бульон, омлет, блинчики,...
 
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