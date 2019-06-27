Новый Министр МВД рассказал, можно ли теперь трогать скульптуру городового

После заседания в парламенте журналисты поинтересовались у нового министра внутренних дел Юрия Караева, можно ли при нем будет «подходить и трогать городового».





— Да, — ответил министр и уточнил. — Это не то что при мне. К нему всегда можно было подходить.





— Обнять, шарфик надеть?





— Нельзя делать какие-то оскорбляющие общество вещи. Все, что не оскорбляет человеческое достоинство, — можно. Все делать по-человечески — вот и все, — ответил министр.





Напомним, осенью 2018 года 16-летний подросток из Минска ударил по «лицу» скульптуру городового возле здания МВД. Позже он публично раскаялся, что «причинил вред этому памятнику и сотрудникам милиции». Однако позже комиссия по делам несовершеннолетних решила, что в его действиях нет состава правонарушения.





На следующий день молодой человек повязал шарфик на скульптуру городового. Его задержали. На вопрос, что же нарушил горожанин, ему ответили, что «вы на скульптуру, которая охраняется, повесили шарф». Парень объяснил, что просто хотел сфотографироваться, «согреть скульптуру». Он также сообщил, что его отвели в отделение, где переписали его данные и провели короткую беседу о том, что «эта скульптура, грубо говоря, является лицом МВД» и что «в следующий раз на памятник вешать ничего не надо».





Затем скульптуру городового целовали девушки. Как только девушки начали обнимать и целовать скульптуру, к ним вышел представитель милиции, который попросил отойти, поскольку «с памятником можно фотографироваться, но нельзя трогать». На вопрос, почему нельзя, милиционер пояснил, что «так просит руководство».









В начале декабря прошлого года анархисты поставили возле скульптуры минского городового, которая находится у здания МВД, поминальный венок с надписью: «Имиджу МВД». Они были задержаны и ночь провели на Окрестина. На следующий день суд оштрафовал двух анархистов — их обвинили в мелком хулиганстве.





Наконец, 18-летняя студентка провела два дня в изоляторе из-за нелепой шутки у скульптуры городового в Минске — она сделала вид, что замахивается ногой.





Опытным путем также выяснилось, что на фоне скульптуры городового можно фотографироваться, а также гладить собачку у ног городового — эти действия нареканий у милиции не вызывают.