|
Уникальный проект витеблян «Шаги на звуки»: незрячие люди смогут самостоятельно выходить в город
Источник материала: Партизан
В Витебске начал работу первый звуковой маршрут для незрячих людей «Шаги на звуки». Теперь люди с плохим зрением могут ориентироваться в открытом пространстве с помощью звуков.
«Шаги на звуки» стало новым словом в создании безбарьерной среды в Витебске, инициатором которого выступило областное отделения Белорусского общества инвалидов по зрению. Воспользоваться новыми возможностями смогут полтысячи незрячих витеблян, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске начал работу первый звуковой маршрут для незрячих людей «Шаги на звуки». Теперь люди с плохим зрением могут ориентироваться в открытом пространстве с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)