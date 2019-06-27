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Минчанка положила в банк 115 тысяч долларов, ее бывший муж забрал их по отозванной доверенности

28.06.2019 11:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Депозит открыла в четверг. Но уже в субботу в банк пришел мой бывший муж и забрал эти деньги. Их отдали по отозванной доверенности», рассказывает минчанка Ирина Бурчак. Женщина утверждает, что банк допустил нарушения при выдаче 115 тысяч долларов ее бывшему супругу. В финансовой организации говорят, что они поступили правомерно, что подтверждают решения суда. FINANCE.TUT.BY попытался разобраться в сложившейся ситуации.


Александра Квиткевич, TUT.BY

«Я не помню, говорила ли в банке, что доверенность уже не действует»

В редакцию обратилась минчанка Ирина Бурчак, которая с 2013 года судится с БПС-Сбербанком. У женщины была парикмахерская, оборудованная в ее квартире, она работала как ИП. Часть этого помещения она сдавала в аренду мужу, у которого тоже был бизнес.

— 25 апреля 2013 года я продала свою парикмахерскую. Продала не потому, что хотела, а потому, что пришлось. Мой муж ушел из семьи, мы развелись, я осталась с ребенком на руках, с долгами и без жилья, — рассказывает Ирина. — После сделки по продаже я, мой бывший муж и покупатели пошли в банк, чтобы они поменяли доллары на белорусские и отдали мне. На тот момент это был миллиард рублей или 115 тысяч долларов.

В банке женщину убедили открыть депозит и положить туда на месяц вырученное от продажи парикмахерской. «Говорили, мол, сумма большая, а у них выгодные ставки. Пока найдется подходящая квартира для покупки, за месяц накапают проценты», говорит Ирина. Так она и сделала.

— Депозит открыла в четверг. Но уже в субботу муж пришел в банк и забрал эти деньги. Их отдали по доверенности, — подчеркивает женщина. — Доверенность я мужу дала, когда мы еще были в браке. И отменила ее, когда муж перестал ночевать дома. Я не помню, говорила ли в банке, что доверенность уже не действует. В суде по этому поводу ничего доказать не смогла. Но дело даже не в доверенности.

Ирина считает, что банк допустил нарушения при выдаче денег. По словам женщины, она обратилась в Советское РУВД, однако после многочисленных проверок милиция порекомендовала ей идти в суд, потому что это гражданско-правовое правонарушение. Но по просьбе Ирины милиция взяла материалы видеонаблюдения из банка.

— На видео видно, что страница с фотографией в паспорте мужа, была закрыта российскими купюрами, лица не было видно. Кассир банка не предпринял никаких попыток убрать деньги, чтобы посмотреть на фото и идентифицировать личность, — говорит Ирина. — Кроме того, кассир не отдал паспорт контролеру для проверки, это тоже видно на видео, паспорт лежит все время в зоне видимости. А вдруг это вообще паспорт не моего мужа?

«Заслонение фотографии не является основанием для признания паспорта недействительным»

В МВД, куда Ирина написала обращение, подтвердили, что на видео действительно видно, что фотографию в паспорте бывшего мужа женщины закрывают деньги. Но в ответе специалисты написали, что «заслонение гражданином каким-либо предметом (денежной купюрой, иным предметом), фотографической карточки документа, удостоверяющего личность при предъявлении его должностным лицам и иным специалистам государственных органов не является основанием для признания его недействительным».

Кроме того, как рассказывает Ирина, банки требуют, чтобы в доверенности обязательно был указан код банка, в котором она действует, и номер депозита, чего в ее доверенности не было.

Научно-практический центр государственного комитета судебных экспертиз подтвердил, что «в содержании доверенности присутствуют не все требования, изложенные в подпункте 4.5 инструкции «О порядке открытия, закрытия вкладных, текущих, благотворительных счетов физических лиц и проведения по ним операций в ОАО «БПС-Сбербанк». Там прописано, что «доверенность, предоставляющая право на распоряжение денежными средствами в банке, должна содержать: место и дату ее составления, фамилии, собственные имена, отчества (без сокращений), (полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами) и место жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность (местонахождение юридического лица) вкладчика и его представителя, название и код банка, в котором открыт счет, номер счета, объем полномочий представителя, срок действия доверенности (указывается словестно-цифровым способом)».

«В доверенности не отражены требование указания названия и кода банка, в котором открыт счет, и требование указания номера счета. Доверенность по своему смысловому содержанию не имеет полного соответствия понятию «доверенность», содержащемуся в п. 4.1 — 4.5 инструкции», заключили эксперты.

— Но суды, которые я проиграла, посчитали, что важнее Гражданский кодекс, а там таких требований нету.

Суд обратил внимание на то, что Ирина не смогла доказать, что извещала банк и бывшего мужа о том, что аннулировала доверенность. Но то, что женщина действительно 18 ноября 2011 года отменила доверенность на имя своего супруга, в судебном заседании подтвердилось.

«В силу статьи 190 Грнажданского кодекса лицо, выдавшее доверенность и в последствии отменившее ее, обязано известить об ее отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность. Права и обязанности, возникающие в результате действий лица, которому выдана доверенность, до того, как это лицо узнало или должно было узнать о ее прекращении, сохраняют силу для выдавшего доверенность и его правопреемников в отношении третьих лиц. Это правило не применяется, если третье лицо знало или должно было знать, что действие доверенности прекратилось», написано в судебных документах.

Об удостоверении отмены доверенности нотариус производит отметку в реестре для регистрации нотариальных действий и на экземпляре доверенности, хранящемся в делах нотариуса.

Также суд отметил, что при отмене доверенности Ирине даны были инструкции, что она должна известить об отмене документа мужа, а также тех, кому он мог быть предоставлен, для совершения каких-либо действий. Она не смогла доказать, что сделала это.

Суд пришел к выводу, что банк обоснованно выдал деньги по доверенности бывшему мужу Ирины.

«Суд подтвердил, что банк поступил правомерно»

В БПС-Сбербанке, куда мы обратились за разъяснениями, ситуацию прокомментировали коротко.

— Данная ситуация в очередной раз подтверждает необходимость внимательного отношения граждан к своим действиям, в случае принятия решения, передать часть своих прав, используя такой институт, как представительство по доверенности, — написал в ответе на наш запрос банк. — В свою очередь мы рассмотрели обращение Ирины Бурчак в сроки и порядке, установленном действующим законодательством. Не удовлетворившись полученным ответом, Ирина Бурчак использовала свое право обратиться в судебные органы и такое право банк уважает. Суд, рассмотрев материалы гражданского дела, принял решение, которое подтвердило, что банк поступил правомерно. Кроме этого, Ирина Бурчак обжаловала решение суда в кассационной инстанции — Минском городском суде, который оставил первоначальное решение суда в законной силе. Таким образом, банк обязан выполнять, вынесенные судом решения».

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Минчанка проиграла в суде банку, который, по ее мнению, допустил нарушения при выдаче крупной суммы денег ее бывшему супругу.
 
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