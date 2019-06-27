На поле — Абдулов и Караченцов. История легендарного матча команды «Авось»

Источник материала: Аргументы и факты

Дело было в конце июня 1984 года, когда театр имени Ленинского комсомола («Ленком») в полном составе приехал на гастроли в город Куйбышев со спектаклем «Юнона и Авось». В том числе были такие звезды, как Александр Абдулов, Олег Янковский, Николай Караченцев, Евгений Леонов, Виктор Проскурин, Татьяна Пельцер и многие другие.

Существует несколько легенд того, как родилась идея провести футбольный матч между ленкомовцами и куйбышевскими журналистами. Одну из них поведал заслуженный тренер по футболу Геннадий Сарычев, в то время работавший с ФК «Крылья Советов».

— В советское время футболисты и артисты встречались достаточно часто, — рассказывает Сарычев. — Многие даже дружили семьями. Вот и в 1984 году, когда «Ленком» приехал на гастроли, мы с руководителем куйбышевского театра драмы Владимиром Малько попросили актеров встретится с игроками «Крыльев» для поднятия боевого духа. Помню, тогда Олег Янковский очень интересно рассказывал о работе в театре, киносъемках, постановке спектакля «Юнона и Авось». Также он был большим любителем футбола, поэтому поговорили и о нем.

А потом футболисты и артисты решили сходить в баню, где Янковский продолжил свои рассказы, а заодно похвастался театральной футбольной командой «Авось», которая в Москве на хорошем счету. Слово за слово, и буквально через день решили провести матч между артистами и сборной местных журналистов. Олег Янковский и Александр Абдулов идею поддержали.

Организовать встречу оказалось не так сложно — командам предоставили стадион «Локомотив» на 11 утра. Вечером должен был состояться очередной спектакль. Корреспонденты тут же в своих изданиях дали анонс матча, мол, известные на всю страну актеры предстанут в необычных для себя образах футболистов. Знали бы корреспонденты, чем это все обернется!

Когда ФК «Авось» и сборная СМИ в назначенное время прибыли на стадион, они не сразу поняли, что происходит. На трибунах находились тысячи и тысячи зрителей. При том, что одна трибуна была на ремонте, остальные буквально ломились от болельщиков. В итоге их набралось около двадцати тысяч — столько не всегда приходило на матчи местной профессиональной команды.

Но оно стоило того. Это был настоящий праздник, хоть и организованный в спешке. По какому-то счастливому стечению обстоятельств, сохранились видеокадры той встречи. Известный спортивный тележурналист, председатель федерации футбола Самарской области Владимир Кейлин организовал съемку матча, а сам он обслуживал встречу в качестве главного арбитра. Благодаря этим кадрам можно на несколько минут вернуться в Советский союз и оценить, как это все происходило. К сожалению, выйти на поле Николаю Караченцеву и Олегу Янковскому помешали травмы, но они стали непосредственными участниками поединка.

Особенно интересно посмотреть на перерыв в матче, когда зрители выбежали на поле, стараясь взять автографы или просто постоять рядом с великими людьми. Диктору даже приходилось несколько раз кричать в микрофон, чтобы загнать посторонних лиц обратно на трибуны. А Александр Абдулов лично призывал соперников вернуться на поле.

Отдельно стоит отметить оркестр театра «Ленком», расположившийся на одной из трибун. Они очень тонко улавливали ход матча. Своих актеров они подгоняли бодрыми маршами, а во время атак журналистов наигрывали даже похоронный марш, сбивая их с толку.

Сам матч завершился победой команды «Авось», усиленной другими артистами, со счетом 6:5. В частности, неплохо себя проявили еще молодой и активный певец Крис Кельми, музыкант Александр Садо, барабанщик Анатолий Абрамов.

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На память журналисты подарили гостям продуктовые авоськи (в честь названия команды) и пироги с капустой. Кто-то из прорвавшихся на поле после матча болельщиков дарил артистам цветы.

Но самое интересное и неожиданное происшествие случилось еще по ходу второго тайма. Пусть не сразу, но куйбышевская милиция получила сигнал, что на «Локомотиве» проходит матч и там присутствует много народа. При том, что был самый разгар рабочего дня. В стране процветающего коммунизма считалось, мягко говоря, нехорошо прогуливать работу, а тут сразу 20 тысяч человек заняты непонятно чем. Стражи порядка пытались вывести нескольких зрителей с арены, но из этой затеи ничего не вышло. Ближе к 14 часам, когда мероприятие закончилось, все сами разошлись.

В историю театра этот футбольный матч вошел под названием «Матч века». Про него ходило множество легенд и баек. И сложно найти похожую историю, когда театр и футбол в советское время одновременно собирали бы столько зрителей.