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В США одобрили технологию, заряжающую смартфон «по воздуху»

28.06.2019 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила технологию компании Ossia, которая позволяет заряжать устройства «по воздуху». Об этом сообщает CNET.


Фото: Ossia

Технология Ossia работает примерно так: зарядные лучи распространяются от модуля с источником энергии «по воздуху» на частоте в 2,4 ГГц, которая также используется в сетях Wi-Fi. Однако вместо передачи данных радиоволны заряжают устройства, которые оснащены специальными принимающими модулями (например, специальным чехлом для смартфона).

Мощность подзарядки пока составляет 1 Вт. Такой показатель должен позволить сторонним гаджетам постоянно оставаться заряженными на протяжении всего времени, пока они находятся в радиусе одного метра от источника энергии.

Правда пока FCC одобрила использование технологии только на промышленных предприятиях, а не в бытовых условиях. Коммерческую версию продукта Ossia планирует выпустить в 2020 году.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние модули беспроводной зарядки:

 
 
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Мощность подзарядки пока составляет 1 Вт.
 
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