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Россия раскрыла характеристики новейшей ракеты. Она станет самой дальнобойной в мире

28.06.2019 11:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разработчики озвучили некоторые тактико-технические характеристики новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» во время форума «Армия-2019». Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на РИА Новости.


Изображение: YouTube

В брошюре, которая была показана на форуме, указано, что стартовая масса ракеты — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — 10 тонн, а топлива — 178 тонн. Длина ракеты составляет 35,5 метра, диаметр — три метра. Боевая часть — разделяющаяся, все блоки имеют индивидуальное наведение, но количество их неизвестно, как и мощность в килотоннах.

Заявленная разработчиками дальность полета составляет 18 тысяч километров. Если это так, то «Сармат» может претендовать на звание самой дальнобойной МБР в мире. Так, китайская DongFeng 5A может улетать на 13 тысяч километров, а американская «Трайдент II» — только на 11 300 км.

В российских ракетных войсках «Сармат» должен заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода». По классификации НАТО он уже назван «Сатана-2» (первым «Сатаной» была как раз «Воевода»).

 
 
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Баллистическая ракета «Сармат» уже названа в странах НАТО «Сатана II».
 
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